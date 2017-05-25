ГК «ЦДС» предлагает ипотеку по ставке 6,9%

ГК «ЦДС» и банк ВТБ 24 (ПАО) разработали новую ипотечную программу для приобретения строящегося жилья. В рамках данного предложения ставка по кредиту начинается от 6,9% годовых.

Ипотечный кредит предоставляется для приобретения квартир в строящихся и готовых жилых комплексах ГК «ЦДС». В рамках данного предложения ставка по кредиту составляет 6,9% в первый год обслуживания. Во второй и последующие годы — 11,4% годовых. Минимальный первоначальный взнос начинается от 10%1 стоимости приобретаемой недвижимости, максимальный срок кредитования — до 30 лет.

При первоначальном взносе от 30% стоимости объекта недвижимости в рамках программы «Победа над формальностями» ипотечный кредит может быть выдан без подтверждения дохода и занятости заемщика2.

«Данное предложение выгодно отличается от других кредитных программ, — говорит начальник управления кредитования и социальных программ ГК «ЦДС» Ольга Трошина. — Как известно, на первый год приходятся наиболее высокие выплаты по процентам за пользование кредитом, а вот сумма основного долга практически не уменьшается. В рамках совместной программы с банком ВТБ 24 ставка по кредиту в первый год минимальна. Более низкой ставки в рамках ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге в настоящий момент нет. Это позволяет заемщику существенно сократить размер переплаты в начальный период по сравнению с традиционными программами. Наше предложение интересно для покупателей квартир в новых домах, ведь на первый год после ввода объекта в эксплуатацию приходятся такие большие расходы, как ремонт и оборудование квартиры. Кроме того, предложение будет полезно тем нашим покупателям, кто снимает жилье и хочет минимизировать выплаты по кредиту».

1 Первоначальный взнос от 10% для клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ 24 и при сумме кредита менее 15 млн рублей в г. Санкт-Петербурге или при сумме кредита менее 8 млн рублей в Ленинградской области, для остальных клиентов – от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости.

2 При сумме кредита не более 15 млн руб. в Санкт-Петербурге и не более 8 млн руб. в Ленинградской обл.

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