СМИ: В жилом доме на западе Москвы нашли бомбу

Жителей одного из домов в западной части Москвы 25 мая эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Как сообщают СМИ, в квартире дома по Новопеределкинской улице обнаружили, предположительно, готовое к использованию взрывное устройство. Жильцов попросили выйти на улицу, прилегающую территорию оцепили.

По предварительной информации, квартиру арендуют четверо приезжих из Центральной Азии, которые в настоящее время задержаны, а в самой квартире идёт обыск. Сообщается, что кроме подозрительного устройства с места изъяли экстремистскую литературу запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».