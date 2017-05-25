Открыта регистрация на «Фонтанка-SUP 2017»

Спортсмены и любители сапсерфинга уже могут зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля. Мероприятие пройдет в Петербурге 8 и 9 июля.

Условия участия:



— принять участие в фестивале могут все желающие, достигшие возраста 18 лет;

— подростки в возрасте 14 – 18 лет – с письменного согласия родителей;

— участие детей до 14 лет допускается только в сопровождении родителей;

— вход на территорию фестиваля для посетителей и болельщиков (8 и 9 июля) без спуска на воду свободный.

В рамках фестиваля пройдут этапы Кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанцию.

В первый день фестиваля, 8 июля, участники пройдут от набережной канала Грибоедова, 131, по реке Фонтанке до Летнего сада и обратно. У спортсменов будет отдельная дистанция. В рамках мероприятия запланированы костюмированный SUP- карнавал с участием Адмирала фестиваля – народного артиста России Сергея Мигицко и военно-морского оркестра у причала Фаберже, первый этап Кубка России по SUP-серфингу (длинная дистанция) и церемония награждения спортсменов и любителей.

Во второй день фестиваля, в воскресенье, 9 июля, события развернутся на пляже Петропавловской крепости. Гостей ждут конкурсы и развлечения, занятия по SUP-йоге, шоу-дефиле пляжной моды, музыкальная программа на пляже, мастер-классы от спортсменов и креативные инсталляции и конкурсы на тему «Девушка с веслом». Участникам предстоит пройти второй этап Кубка России по SUP-серфингу (спринт).

«Фонтанка-SUP 2017» станет не только спортивным, но и семейным праздником для петербуржцев. В ходе двухдневного мероприятия предполагается привлечение более 15 тысяч непосредственно гостей мероприятия, до 30 тысяч случайных зрителей и информационный охват СМИ и социальных сетей от 3 до 10 миллионов человек в Санкт-Петербурге, Москве, других регионах России и в странах – партнерах фестиваля.

Официальный сайт мероприятия: http://fontankasup.ru

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