Мушкарев сменил Бабюк

Глава комитета по туризму Андрей Мушкарев выбран председателем совета директоров АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад». Об этом он сообщил в социальной сети Instagram.

«Уверен , что мой 15-летний опыт работы в круизной индустрии поможет развитию городского предприятия», – отметил он.

До этого совет директоров «Морского фасада» возглавляла глава комитета по инвестициям Смольного Ирина Бабюк.

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» – единственный оператор морского терминала в пассажирском порту Санкт-Петербурга. На 100% принадлежит Смольному.

Ранее руководство АО сообщало о намерении вложить в свое развитие в течение года около 600 млн рублей. Сейчас комплекс порта включает семь причалов для приема океанских лайнеров, три круизных и один специализированный круизно-паромный терминал.

Андрей Мушкарев до прихода в Смольный в 2016 году занимал должность директора по продажам и маркетингу в ООО «Международные паромные линии» (бренд St. Peter line).