Полтавченко пообещал усилить меры безопасности к ПМЭФ-2017

Меры безопасности к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет в северной столице с 1 по 3 июня, будут усилены для предотвращения возможных террористических угроз. Об этом в интервью информационным агентствам, опубликованном 25 мая, рассказал губернатор города Георгий Полтавченко.

"Поскольку сегодня международный терроризм угрожает всем без исключения странам мира, конечно, в связи с проведением ПМЭФ меры безопасности будут еще больше усилены. Детали рассказывать не буду. Но сейчас делается все необходимое для выявления и предотвращения возможных негативных проявлений, прежде всего – террористических", – приводит слова Полтавченко ТАСС.

Он напомнил о том, что недавно в "Экспофоруме", где пройдет ПМЭФ, состоялись учения МЧС. "Они, на мой взгляд, прошли хорошо, было опробовано новое оборудование, все службы действовали слаженно. Также состоялись внеплановые проверки объектов, которые задействованы в организации и проведении форума", – отметил губернатор.

По словам губернатора, на площадке ПМЭФ начнет работу штаб аварийных служб. Круглосуточное дежурство будут нести аварийно-восстановительные бригады "Ленэнерго", "Водоканала", ГУП "ТЭК" и "ПетербурГаз", в случае возникновения нештатной ситуации они смогут быстро устранить проблему.

"Город выделяет непосредственно на обслуживание форума 20 карет скорой помощи, резервирует 2 вертолета экстренной помощи, в 12 больницах мы зарезервировали 1,5 тысячи коек. Задействованы резервные энергетические мощности, чтобы все работало без сбоев, мы очень серьезно готовимся и к обеспечению безопасности подходим весьма строго и серьезно", – сказал Полтавченко.