Жители “Новоселье: городские кварталы” отметят день города эко-праздником

27 мая 2017 года в 12:00 УК «Новоселье» для жителей кварталов «Альфа» и «Бета» и всех желающих организует ЭКО-праздник!

В программе мероприятия: профессиональные мастер-классы по посадке и уходу за растениями; посадка цветов и деревьев; необычный мастер-класс по созданию уникальной вертикальной грядки; чаепитие со вкусностями на свежем воздухе от кондитерской; детский аква-грим и шоу мыльных пузырей для малышей и тех кто, в душе не стареет.

Сбор гостей и начало праздника у квартала «Альфа» в 12:00.