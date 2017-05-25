В Петербурге стартует финал Всероссийского компьютерного чемпионата среди пенсионеров

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, в Академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской состоится торжественное открытие финала VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

В Северную столицу прибыли начинающие и опытные пользователи компьютера и интернета из разных уголков страны, а также соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья. Всего в Чемпионате примут участие 160 человек. Все они прошли отборочные туры в своих регионах и странах. Среди них 15% – старше 70 лет, а двое «многоборцев» в этом году празднуют свое 80-летие.

Участники Чемпионата станут первыми, кто протестирует удобство и сервисы нового онлайн-ресурса – Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, которая в настоящее время находится в стадии наполнения и полностью будет запущена только этим летом.

Всего в официальной программе соревнований четыре номинации. Финалисты также будут состязаться в навыках владения текстовыми редакторами, умении ориентироваться в различных жизненных ситуациях при помощи Единого портала госуслуг и в поисковой системе Яндекс, знании основ безопасности в интернете. Также судьи будут оценивать, как быстро пенсионеры могут работать на планшетах и использовать мобильные приложения.

Главным условием компьютерного многоборья является пенсионный возраст для соревнующихся: 60 лет для мужчин и 55 — для женщин. Участники будут бороться за награды в разных категориях среди «начинающих» или «уверенных» пользователей и за командное место в общероссийском зачете.

Подобные соревнования проводятся с 2011 года и не имеют аналогов в мире. И ежегодно растет количество желающих в них участвовать. Турнир даже приобрел уже статус международного – в прошлом году за его награды боролись соотечественники из Израиля, Белоруссии, Бельгии, Польши, Словении и Финляндии.