Учения по разминированию на Финляндском напугали петербуржцев

Несколько десятков сотрудников полиции в касках и бронежилетах, автомобили разминирования у входа в Финляндский вокзал напугали пассажиров как самого транспортного узла, так и расположенного рядом метро.

Сообщения о том, что вокзал на площади Ленина заминирован, «Фонтанке» начали поступать с 11.30 25 мая. Читатели говорили о закрытом вестибюле вокзала и множестве полицейских в бронежилетах.

Как выяснилось, на вокзале проходят совместные учение транспортной полиции и УМВД Калининского района. По их легенде, у одного из составов нашли бесхозный предмет. Проверяется оперативность реагирования на чрезвычайную ситуацию всех служб.

На время тренировки работа самого Финляндского вокзала, как уверили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, никоим образом не ограничивалась.

На 12.30 учения завершились, все участники начали покидать территорию.