Эстонцу, встретившему с ружьем солдат НАТО на собственном огороде, грозит 5 лет отсидки

Житель эстонской деревни Охепалу в области Лаэне-Вирумаа угрожал охотничьим ружьем солдатам НАТО, которые зашли на его огород.

Об этом в четверг, 25 мая, сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Postimees.

В полиции рассказали, что военнослужащие Североатлантического альянса, участвовавшие в учениях «Весенний шторм», зашли на частную территорию 56-летнего эстонца. Мужчина сделал предупредительный выстрел в воздух. В результате инцидента никто не пострадал. Начато уголовное производство по статье о тяжелом нарушении общественного порядка. В качестве наказания за это предусматривается штраф либо тюремное заключение сроком до пяти лет.

Международные учения НАТО «Весенний шторм-2017» стартовали в Эстонии 8 мая, в них принимают участие почти девять тысяч военнослужащих.