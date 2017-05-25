Долг в 109 миллионов привел петербургского экс-строителя к уголовному делу

Петербуржец, которого уличили в нежелании платить долги, может сесть в тюрьму на два года. Сотню миллионов рублей ему всё же придётся вернуть.

Как сообщает 25 мая пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов, 47-летний бывший директор обанкротившейся строительной фирмы стал клиентом Левобережного отдела Невского района управления несколько месяцев назад.

Управляющий суд по требованию принял решение о взыскании с бывшего руководителя более 109 миллионов рублей. Так как платить по счетам мужчина не захотел, его сначала ограничили в праве выезда за рубеж, а потом арестовали квартиру. Через некоторое время дознаватель выяснил, что через счёт гражданина в одном из банков проходили денежные средства в размере около 5 миллионов рублей. Эту сумму уклонист мог направить на погашение части долга, но не стал этого делать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Ранее должник уже был осуждён за «незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту». Приставы арестовали принадлежащий мужчине «Мерседес», но оставили его должнику на ответственное хранение без права пользования. Петербуржец переместил транспортное средство и отказался предоставить его для дальнейшей реализации.