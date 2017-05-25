Новый газон на арене «Санкт-Петербург» может обойтись в 9 млн рублей

Новый газон на арене «Санкт-Петербург» появится 28 мая. Об этом в четверг, 25 мая, заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов в ходе инспекционного объезда тренировочных площадок для команд – участниц Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года. Он же сказал, что стоимость работ по замене покрытия поля составит 3 млн рублей, сообщает корреспондент "Фонтанки".

«Побывал сегодня на арене «Санкт-Петербург». Посмотрел на убранное поле. Там сейчас идет уплотнение грунта. 28 мая – последний срок, когда газон будет полностью постелен и начнется его прошивка. 2 – 3 июня мы передадим все стадионы оргкомитету ЧМ-2018 для дальнейшей эксплуатации», – заявил Кириллов.

По его словам, новый газон выращивался 4 года в Гатчине, в поселке Пижма. Производитель – компания Queens Grass International.

Как уточнил советник председателя комитета по строительству Павел Саватеев, аналогичный газон той же фирмы на стадионе «Турбостроитель», который станет одной из тренировочных площадок к Кубку Конфедераций, обойдется в 9 миллионов рублей, из них 3 млн рублей – стоимость работ по его установке.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Зенит» и компания «Бамард», ответственная за постилку предыдущего газона на арене «Санкт-Петербург», совместно возьмут на себя расходы по установке нового поля.