Наш путь в нищету!

На неделе в газету «Коммерсантъ» просочились цифры из подготовленных Минэкономразвития РФ «Сценарных условий функционирования экономики РФ на период до 2035 года». Всякий экономический прогноз заслуживает путешествия только по одному назначению – в урну! Но любопытно видение перспектив командой нового молодого министра Максима Орешкина.

В принципе, по большому счету, ее надо поблагодарить. За одно редкое по нынешним временам качество – откровенность. А написанный ею текст стоило бы озаглавить так же, как и данную стать.

Как расти будем?

Надо сказать, что о росте говорится как-то странно. Поскольку подлинника сценария нет, приходится ориентироваться на промелькнувшие из него сведения. В оптимистическом сценарии экономический рост достигнет максимума в 3,6% в 2028 г., а затем замедлит темпы до 3,1% к 2035 г. Интересно, конечно бы, знать прогнозируемые средние темпы роста (можно по пятилетним отрезкам), но приходится довольствоваться тем, что есть.

Что ж, все познается в сравнении. Утверждение довольно плоское и заезженное, но, тем не менее, это так. В 2015 г. ВВП в развитых экономиках вырос на 2,1%, в США – на 2,6%, Китае – на 6,9%, Индии – на 7,6%. Далее мы увидим, что для наглядности куда лучше представлять приросты ВВП не в относительных, а абсолютных цифрах.

Для этого обратимся к среднегодовым темпам роста ВВП на душу населения (более адекватный для соизмерения показатель) в 2000 – 2014 гг. (т.е. за 15-летний отрезок до последнего российского спада). Среднегодовые темпы роста ВВП России в 2000 – 2014 гг. на душу населения составляли 4,6%. Для сравнения: аналогичный показатель в Казахстане – 6,6%, в Китае – 9,1%. Для США это был не лучший период, и рос там среднедушевой ВВП всего лишь на 1% в год (так же, как и в Швейцарии).

Ну а теперь внимание! В неизменных долларах 2005 г. прирост ВВП на душу населения в Швейцарии за рассматриваемые 15 лет составил $ 6643, в США – $ 5459, в России – $ 3014. Итак, Россия росла в 4,5 раза быстрее, а разрыв в абсолютных величинах ВВП на душу населения увеличивался в пользу США и Швейцарии! Вот эти цифры, вам, читатель, кремлевские пропагандисты никогда сообщат. Хотя рассчитываются они элементарно, достаточно чуть-чуть поработать с базой данных МВФ или Всемирного банка.

Ведь важны не только (и не столько) относительные темпы роста, сколько их абсолютное наполнение. В бытовой жизни это все прекрасно понимают: если вклад в 100 тыс. у тети Маши вырос за год на 5%, а вклад в 1 млн у дяди Пети – на 1%, то тетя Маша разбогатела на 5 тыс. руб., а дядя Петя – на 10 тыс. (в 2 раза больше). А когда речь заходит о странах, то почему-то никто не задает вопроса: а сколько реально весят эти темпы роста?

Если снова обратиться к реальному их наполнению, то Россия за 2000 – 2014 гг. опередила Китай, несмотря на то, что он в среднем увеличивал ВВП на душу населения в 2 раза быстрее (на 9,1% в год). Прирост у Китая составил $ 2735. А вот Казахстан оказался несколько впереди – $ 3237. И, тем более, Россия по этому показателю отстала от Польши ($ 4379), Латвии ($ 4840), Эcтонии ($ 5256) и Литвы ($ 5922).

Вернемся к сценарию Минэкономразвития РФ. С учетом возможного повышения темпов роста экономики США где-то до 2% в год (прогноз МВФ на ближайшие годы даже превышает эту цифру) наши 3% гарантируют нам ускорение увеличения разрыва по абсолютным показателям с ними, да и с другими развитыми странами. А что касается стран развивающихся, то в силу значительно более высоких темпов роста последние могут начать сокращать этот разрыв.

Как жить будем?

Вот тут в сценарии Минэкономразвития начинается самое интересное. Рост реальных зарплат за 18 лет ожидается чуть более чем в полтора раза – при росте ВВП на 176% и производительности труда в 3,4 раза. При этом номинальная средняя зарплата в оптимистичном варианте в 2035 году составит 121 тыс. рублей при «вечной» четырехпроцентной инфляции.

Появляется возможность хорошенько оттоптаться и отметить: 4%-ная инфляция означает, что для сравнения «оптимистической» средней зарплаты в 2035 г. с нынешней надо сократить ее в 2,1 раза. Легко подсчитать, что выйдет 57,6 тыс. руб. В 2016 г. средняя зарплата по стране составляла 36,7 тыс. руб. Таким образом, в 2035 г. зарплата будет несколько выше, чем в 2016 г. в Петербурге (48,6 тыс.), и ниже, чем в том же году в Москве (71,2 тыс.). Если же пересчитать в доллары по среднегодовому курсу 2016 г., то сценарий Минэкономики РФ означает, что средняя зарплата через 18 лет не достигнет и $ 800. Хорошо, пусть будет примерно $ 1000 по курсу текущему, хотя, конечно, далеко не факт, что рубль будет столь крепким, как ныне, все последующие 18 лет.

И опять обратимся к международным сравнениям. Правда, в евро, но, во-первых, доллар близок к евро, а во-вторых, сравнению это не вредит. Вот вам цифры за два года. Для начала возьмем предкризисный 2013 г. Исторический пик благополучия россиян. Средняя зарплата в Литве 646 евро, Латвии – 716, Эстонии – 949. Здесь среднероссийская зарплата впервые опередила таковую в самой бедной из стран Балтии – Литве, и составила 700 евро. Средняя петербургская зарплата была в тот год 866 евро (больше, чем в Латвии, но ниже, чем в Эстонии), московская же (1305 евро) была заметно выше, чем в Эстонии.

Однако Москва и Петербург – это не вся Россия. А средняя зарплата по такой контрастной в региональном разрезе стране, как Россия, – во многом фикция (у нас статистики не считают медианную зарплату, которая была бы куда более адекватным показателем). Есть, например, соседка Латвии Псковская область. Там средняя зарплата в 2013 г. была 464 евро.

Ну а теперь 2016 г. Москва (973 евро) уступает Эстонии (1146) и пока еще опережает Латвию (859) и Литву (771). Ну а Петербург (665), как видим, уступает всем балтийским странам. Средняя по России (501) – тем более. Ну а о Псковской области (304) и говорить нечего.

Так что Минэкономразвития обещает работающим гражданам через 18 лет примерно такие же номинальные зарплаты, как ныне в Латвии (ну, может, чуток повыше), и ниже, чем ныне в Эстонии. Да, еще не забудем, что это оптимистический сценарий. Интересно, что у них там в стандартном и тем более в пессимистическом. Однако надо сказать им искреннее спасибо за то, что не оставили иллюзий. У тех, у кого они были.