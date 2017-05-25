В Арбитражном суде Петербурга посетитель сломал нос приставу

Житель Петербурга, навещавший знакомую сотрудницу суда, не смог разминуться в коридорах учреждения с приставом. Встреча закончилась дракой и уголовным делом.

Как сообщили 25 мая в пресс-службе городского управления Федеральной службы судебных приставов, инцидент произошёл ещё в апреле, когда мужчина 46 лет зашёл в здание Арбитражного суда по Петербургу и области, чтобы проводить работавшую в учреждении приятельницу. Продемонстрировать джентльменское поведение ему помешал попавшийся на пути пристав. Причина внезапной неприязни не раскрывается, но выясняли разногласия кулаками. По данным ведомства, визитёр повалил противника на пол и несколько раз ударил по лицу, сломав одним из ударов нос.

Случившееся квалифицировали как опасное для жизни или здоровья насилие, применённое в отношении представителя власти. За него мужчина ответит перед судом по уголовной статье.