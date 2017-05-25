Снайперов ЗВО научили сбивать беспилотники и аэростаты из вертолётов

Снайперские пары Западного военного округа (ЗВО), отрабатывают стрельбу по беспилотникам (БПЛА) и разведывательным аэростатам условного противника из вертолетов Ми-8. Тренировки проходят в небе Псковской и Ленинградской областей. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ЗВО

"БПЛА и аэростаты условного противника, залетевшие в запретную зону, обнаруживаются с помощью новейших радиолокационных станций, задолго до их подлета к военным объектам. После обнаружения беспилотных летательных аппаратов информация о них поступает на пульт дежурных сил, затем тут же осуществляется загрузка снайперов в вертолет", – сообщают подробности учёбы военные.

За время учений снайперы показали рекордную дальность стрельбы – до полутора километров. Итогом действий стало уничтожение всех целей, добавили представители ЗВО.