Обвиняемые по делу о теракте в метро вывезены из Петербурга

Предполагаемые соучастники теракта в метро Петербурга этапированы в Москву. Их ознакомят с готовыми экспертизами и проведут очные ставки с другими арестованными.

Как стало известно «Фонтанке» 25 мая, накануне по столичным следственным изоляторам были размещены шестеро ранее задержанных в Петербурге фигурантов. Это Махамадюсуф Мирзаалимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудова, Сайфилла Хакимов и Дилмурод Муидинов. Они проживали в квартире на Товарищеском проспекте, взятой штурмом 6 апреля.

В Москве находятся еще пять человек, которых следствие также считает причастными к теракту. В разное время были задержаны Аброр и Акрам Азимовы, Садик Ортиков, Шохиста Каримова и проживавший в квартире на Товарищеском Мухаммадюсуф Эрматов. Родственники считали его без вести пропавшим.

СК назначал серию экспертиз по арестованным. Часть уже готова. Фигуранты будут ознакомлены с результатами. Кроме того, планируется проведение очных ставок между «петербургскими» арестантами и «московскими». Ранее на допросах, по данным «Фонтанки», они отрицали знакомство. Несколько человек подтвердили, что пересекались с вероятным смертником Акбаржоном Джалиловым, но эти связи носили рабочий характер. Большинство фигурантов работали поварами в суши-барах.

3 апреля 2017 года произошел взрыв на синей ветке метро Петербурга. Вместе с Джалиловым погибли и впоследствии умерли от ран еще 15 человек, пострадали более ста пассажиров.