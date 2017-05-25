Ленобласть хуже 62 регионов в рейтинге расселения аварийного жилья

Ленинградская область за три месяца до окончания программы по расселению граждан из аварийного жилья находится на 63-м месте, в то время как Чечня занимает шестую позицию рейтинга, а Карачаево-Черкесия – восьмую.

При этом, согласно данным Фонда реформирования ЖКХ, за последний месяц 47-й регион поднялся в рейтинге на пять позиций по сравнению с апрелем.

Аварийное расселение в Ленобласти отстает от российских регионов, в том числе, из-за объектов во Всеволожском районе и жилых зданий, которые не могут сдать в эксплуатацию, в Подпорожском районе.

Подробности читайте на 47news.