Полиция Московского района одну угнанную «Газель» превратила в две

Оперативники уголовного розыска Московского района Петербурга, поджидавшие угонщика «Газели», встретили подозреваемого на такой же автомашине с аналогичной судьбой.

По информации «Фонтанки», в ночь с 22 на 23 мая в Московском районе, с Краснопутиловской улицы, у петербургского предпринимателя была угнана «Газель». Вечером 24 мая оперативники угонной группы уголовного розыска Московского района от своего источника получили информацию о месте, где спрятан транспорт.

Так, до раннего утра 25 мая сотрудники караулили тех, кто приедет за машиной, во дворах улицы Коммунаров в Красносельском районе.

По данным «Фонтанки», наконец к похищенной «Газели» подъехала точно такая же «Газель», за рулем которой оказался 42-летний гражданин Азербайджана. Вскоре полицейские выяснили, что и «Газель», на которой он приехал, также находится в угоне за Красногвардейским районом. К тому же пойманный не имел соответствующих разрешений на проживание в России.

Сегодня утром, 25 мая, он был задержан на двое суток следователем Следственного управления УМВД по Московскому району по подозрению в совершении преступления по части третьей статьи 158 УК РФ – «Кража».

Как стало известно «Фонтанке», он отказался общаться со следователем, воспользовавшись статьей 51 Конституции, дающей право не свидетельствовать против себя. Что касается его биографии, то, как уже выяснили полицейские, он ранее отбывал срок в Азербайджане за наркотики.