Усадьба Винберга в Ломоносове признана региональным памятником

Усадьба Карла Винберга и парк рядом с ней на улице Черникова в Ломоносове признаны региональным памятником. Об этом 25 мая сообщает петербургский КГИОП.

В 1882 году землевладение на этом участке, именовавшееся «Приморская дача», было разделено на три неравные части, одна из которых принадлежала купцу первой гильдии, отставному подпоручику Карлу Фёдоровичу Винбергу, который и обустроил здесь усадьбу, поставив ее на традиционном для Петергофской дороги месте – на краю нижней террасы. Дачный комплекс выстроен в восточной части территории. Здесь же был разбит пейзажный парк.

В 1910 году усадьба Винберга была разделена на две части: приморскую (она перешла в собственность купца В.И. Юсова) и часть, располагавшуюся к югу от шоссе. Позднее здесь был выстроен жилой комплекс деревообрабатывающего завода. В советское время территория принадлежала Ломоносовскому ремонтно-механическому заводу, затем заводу «Патриот».

В 1927 году на территории бывшей усадьбы был построен одноэтажный дом. Долгое время здание использовалось как жилое, с начала 2000-х стало административным. Сейчас здесь располагается административно-хозяйственный отдел производственного предприятия. На территории усадьбы Винберга сохранились заводские постройки.