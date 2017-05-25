К ЗСД на Васильевском прибило гигантскую мину

Боеприпас гигантского размера обнаружили возле Западного скоростного диаметра на Васильевском острове в Петербурге.

Как сообщили 25 мая в пресс-службе Западного военного округа, находка, сделанная накануне во время строительных работ у дома 39 по Морской набережной, впечатлила даже сапёров.

Оказалось, что это гальваноударная корабельная мина – «Краб» или «КБ, корабельная большая», – образца 1931 года. Только взрывчатого вещества в таком снаряде 230 килограммов, полная же масса превышает тонну. Оставшийся после Великой Отечественной войны боеприпас к берегу могло прибить течением.

Сапёры увезли габаритную находку. Уничтожать её будут методом подрыва на полигоне.

С начала недели военные ЗВО выполнили больше дюжины заявок на разминирование, всего на полигон вывезли около ста боеприпасов. Однако морскую мину сапёры признали одной из самых больших.