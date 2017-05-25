BauHaus: откуда в Петербурге дом нового формата

О качественно новом для города уровне жизни – business-light – рассказывает генеральный директор BauHaus, соучредитель строительной компании ООО «Бау Сити» Кирилл Сиволобов

- Вы одними из первых стали развивать направление business-light. Почему был выбран именно этот формат?

– Нам интересно работать в бизнес-сегменте, потому что это позволяет построить качественный дом: выбирать смелые архитектурные решения и использовать достойные материалы. Проанализировав рынок, мы убедились, что в Петербурге много людей, которые хотят улучшить качество жизни и купить квартиру уровня бизнес-класс, но их останавливает высокая стоимость и большие эксплуатационные расходы. Им хорошо знакомы проблемы жилья «масс-маркет»: меняющиеся соседи – жильцы съёмных квартир, ломающиеся лифты, тесные подъезды и заставленный машинами двор. Поэтому актуальна недвижимость, объединяющая преимущества бизнес-класса и финансовую доступность. Создать такой проект позволяет именно формат business-light.

BauHaus

В домах бизнес-лайт сочетается выразительная и запоминающаяся архитектура, зелёный и уютный закрытый двор, эффектный светлый холл со стойкой ресепшн, подземный паркинг и высокий уровень безопасности. Но главное – это функциональная планировка, с возможностью моделирования пространства и объединения нескольких квартир.

Мы реализовали всё это в BauHaus, стали сравнивать наш дом с существующими классификациями и поняли, что перешагнули «комфорт» (у нас есть элементы клубного дома), а в формальные рамки бизнес-класса не вписываемся.

Например, по этажности мы переросли «бизнес», хотя и это момент спорный: в Америке высотные дома с пентхаусами – самые престижные.

Мы создали актуальный и интересный дом BauHaus, и подобрали подходящую классификацию – business-light, объединив внимание к мелочам, присущее элитному жилью, и доступность. Исходя из пожеланий к размеру квартиры и возможности выбрать любой метраж, формируется оптимальная цена.

- В таком скрупулезном подходе чувствуется хорошее знание тенденций строительного рынка Петербурга…

– В команду Bau City мы пригласили специалистов, работающих в строительстве уже более 20 лет. Они принимали активное участие в реализации таких ярких проектов Петербурга, как ЖК «Парадный квартал» или ЖК «Леонтьевский мыс». У нас есть чёткое понимание того, как построить качественный и достойный дом, в котором хотелось бы жить самому. Поэтому мы полностью обеспечиваем весь цикл строительных работ за счёт наличия собственного генподрядчика и комплектующей компании.

BauHaus

- И какой он, дом, в котором Вам самому хотелось бы жить?

– Счастливыми нас делают положительные эмоции, поэтому мы создаём «эмоциональную» среду, чтобы люди наслаждались жизнью в BauHaus.

Я люблю путешествовать и в каждом городе выбираю интересные отели. Ведь стильный интерьер, приветливый персонал, ухоженная территория – всё это добавляет положительных эмоций. Можно даже не пользоваться всеми услугами, но знание того, что такая возможность есть, создаёт чувство комфорта. Этими личными ощущениями мы руководствовались, проектируя BauHaus.

Хочется, чтобы после того, как человек побывал за границей и пожил в хорошем отеле, он с удовольствием возвращался в Петербург, понимая, что сделал правильный выбор и так же замечательно чувствует себя дома.

Мы не ограничиваем покупателя в выборе определённой квартиры, а даём возможность смоделировать для себя идеальное пространство. Дом спроектирован на пилонах, это позволяет без сложностей делать перепланировку или даже объединять несколько квартир: в итоге площадь может увеличиться от 40 до 480 м2.

В BauHaus панорамное тёплое остекление, у всех есть лоджии, которые можно объединить с комнатой и наслаждаться видом на Санкт-Петербург. Не многие ЖК могут похвастаться низкой плотностью окружающей застройки, хорошими видовыми характеристиками и комфортным окружением.

Чем отличается качественный статусный дом от обычного? Вниманием к деталям. Так, мы позаботились о бесшумных лифтах, дизайнерском холле с зоной отдыха; в подземном паркинге предусмотрели зарядку для электрокаров, а для обустройства прилегающей территории привлекли молодых амбициозных архитекторов – проводим специальный конкурс. Забота о том, чтобы человек комфортно чувствовал себя в пространстве – яркая черта архитектуры Баухаус.

- Действительно, выбор стилистики Баухаус достаточно оригинален в контексте питерских новостроек…

– Для меня Баухаус – это прежде всего функциональность и качество материалов, достойный минимализм. Родившись в 1919 году в Германии, этот стиль перерос в интернациональный и повлиял на архитектуру Европы и США. Я люблю Чикаго и Нью-Йорк, их элегантные дома без излишнего декора. Думаю, наши башни вполне могли бы там органично смотреться. Конечно, наш ЖК – это не в чистом виде Баухаус: мы отдали дань архитектуре Московского района и добавили на фасад стилизованные элементы сталинского ампира.

Так что в ЖК BauHaus сочетается органичность, красота и собственная уникальная стилистика. Уверен, что формат business-light был нужен Петербургу и эту потребность мы сумели реализовать.