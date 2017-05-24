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25.05.2017 12:50
6 Комментариев

Смольный против "Трансстроя": жизнь после стадиона

Апелляционный суд оставил без рассмотрения два иска комстроя к бывшему подрядчику стадиона на Крестовском почти на 600 млн рублей. Стороны жонглируют цифрами и прилично расходятся в том, за что конкретно они судятся с прошлого лета.
Смольный против "Трансстроя": жизнь после стадиона
Евгений Васильев/Интерпресс

Это не мешает Смольному продолжать оценивать официальную смету стадиона на несколько миллиардов меньше, чем было выплачено подрядчикам в реальности, и надеяться на возвращение этой разницы в бюджет.

Два иска к «Инжтрансстрою-СПб», на 289 млн и 291 млн рублей, комитет по строительству подал 6 декабря 2016 года. Как рассказал источник, близкий к компании, первый иск касается невозвращенного телекоммуникационного оборудования, которое подрядчик успел принять для монтажа; второй — затрат на исправление недостатков, с которыми якобы пришлось разбираться  новому подрядчику. 

Судьба у исков идентичная: выяснилось, что еще на стадии досудебного урегулирования Смольный не смог должным образом уведомить ответчика о своих претензиях — его офис оказался закрыт. Этого хватило, чтобы отказать в рассмотрении заявлений. Комитет не стал инициировать новые иски, а понес эти решения городского арбитража в Тринадцатый апелляционный суд. Тот 23 мая подтвердил решение нижестоящей инстанции. 

В Смольном говорят: это исключительно техническое решение. «Мы формируем практику, чтобы в дальнейшем использовать накопленный опыт, и идем до конца по всем инстанциям, даже когда заранее знаем, чем это закончится, – говорит глава комитета по строительству Сергей Морозов. – Работа была плохо построена в предыдущие годы, сейчас мы ее перестраиваем». Специалисты компании Pen & Paper, которая представляет интересы ведомства, подчеркивают: «Иски по этим суммам (порядка 580 млн руб.) в скором времени будут поданы  повторно» («Трансстрой», напомним, подключил к обороне другого юридического гранда – «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАиП)). 

Поражение в битве не означает поражения в войне. Ранее «Фонтанка» уже писала в подобных терминах о судебной кампании Смольного и бывшего подрядчика работ на арене «Санкт-Петербург». Направление «Инжтрансстроя-СПб» – это только один из театров военных действий, а 580 млн рублей – лишь один из его фронтов. На других сейчас затишье. 

Продолжается разбирательство по поводу 319 млн рублей. Сейчас производство приостановлено: по формулировке суда, комитет пытается взыскать разницу между стоимостью работ, которые выполнял «Инжтрансстрой-СПб», и стоимостью нового контракта с «Метростроем». А для этого хорошо бы выяснить, насколько обоснованно вообще разрывали договор. Такое дело тоже сейчас рассматривается в суде. Образовалось оно из двух исков: в одном комитет пытался признать соглашение расторгнутым, в другом «Инжтрансстрой-СПб» оспаривал уведомление об отказе от исполнения контракта. 

То же самое относится и к главному для Смольного направлению – иску о взыскании 2,84 млрд рублей. В такую сумму Смольный оценивает не закрытые «Инжтрансстроем-СПб» авансы. Как и в случае с 319 млн рублей, ответчик подал ходатайство о том, чтобы подождать до решения по другому делу, и арбитраж это ходатайство удовлетворил (сейчас комитет пытается оспорить приостановление дела в Тринадцатом апелляционном суде). В данном случае все зависит от иска самого «Инжтрансстроя-СПб» к Смольному на 750 млн рублей. Речь идет о выполненных, но, по мнению компании, не оплаченных работах. По мнению суда, именно в рамках этого дела будет установлена действительная стоимость произведенного строительства — а значит, можно будет определить и сумму неотработанного аванса. Все заседания перенеслись на июнь. 

Соперник комитета по строительству един в трех лицах. Помимо «Инжтрансстроя-СПб» есть еще и АО «Корпорация Трансстрой». В ноябре 2014 года оно получило контракт за 1,77 млрд рублей на благоустройство западной части Крестовского острова с включением зоны первичного контроля стадиона. Сейчас компания судится со Смольным за недополученные 212 млн рублей. Одновременно и тут комитет и подрядчик схлестнулись во встречных исках по поводу самого расторжения договора — опять-таки объединенных в одно дело. 

Также Смольный до сих пор не смог доказать свою правоту при разрыве соглашения с АО «Инжтрансстрой», которое еще в 2013 году заключило контракт на 12,54 млрд рублей. Инстанции меняются, 6 июня новое заседание. К тому же все три "Трансстроя" пытаются в Москве оспорить решения антимонопольщиков, которые включили компании в реестр недобросовестных поставщиков. Производство по этим искам было приостановлено до тех пор, пока не станет ясен официальный статус расторгнутых контрактов. Но в случае с АО «Корпорация Трансстрой» и  «Инжтрансстроем-СПб» кассация отменила эту приостановку, решив: раз уж ФАС хватило имевшихся обстоятельств для вынесения решения, то и суду их должно хватить, а новости из петербургского арбитража принципиально на ситуацию не повлияют.

В итоге получается, что Смольный в судах пытается взыскать порядка 3,6 млрд рублей. А структуры "Трансстроя" — чуть меньше миллиарда. Надо сказать, что в комитете по строительству иначе смотрят на конфигурацию собственных исков. 3,6 млрд рублей Сергей Морозов относит только на незакрытые авансы. Общая сумма претензий, по словам чиновника, окажется выше. «Раньше у «Трансстроя» было много предписаний, в том числе от Ростехнадзора, которые он отказывался выполнять, – говорит Сергей Морозов. – В итоге многое пришлось переделывать новому подрядчику, а мы требуем с «Трансстроя» за брак. Плюс штрафы и пени по контрактам, плюс поставка оборудования на 290 млн рублей. По дефектовке процесс идет так: формируется претензия, если предыдущий подрядчик в нужный срок ее не устраняет, это поручается другой компании. Фактически «Метрострою» приходилось выполнять работы по дефектным актам «Трансстроя». Когда пул таких работ набирается, необходимая сумма выставляется «Трансстрою», он ее игнорирует — тогда готовится обращение в суд».

Юристы комитета объясняют эти расчеты. На самом деле в рукаве у Смольного есть еще один не отработанный АО «Корпорация Трансстрой» аванс на 861 млн рублей. Просто иск по нему еще не подавался. Вместе с заявленными 2,8 млрд как раз получаются искомые 3,6 млрд рублей без учета остальных претензий. 

Собеседники «Фонтанки» на строительном рынке города неоднозначно оценивают перспективы Смольного. На прошлой неделе вице-губернатор Игорь Албин рассказал, что в итоге город намерен взыскать с экс-подрядчиков 4,6 млрд рублей, из которых миллиард приходится как раз на переделку брака. Однако из чего эта сумма складывается — не совсем ясно. «Необходимо составлять специальные акты, приглашать независимых экспертов, осматривать объект, – говорит источник издания. – Город не может просто сказать: нам показалось, что здесь как-то плохо построена стена, мы ее снесли, построили заново, давайте нам за это деньги. К тому же и сам «Трансстрой» вполне может защитить хотя бы часть выполненных работ по двум своим искам почти на миллиард, если, конечно, это последние иски. В этом случае город заявленных денег не получит». В самой компании перспективу новых обращений в суд не комментируют. 

Смольному ничего не остается, кроме как биться в судах до победного конца. Вопросы к стоимости стадиона никуда не пропали, а сама тема перешла в разряд фольклора. «Фонтанка» насчитала в начале года 48 млрд рублей расходов. В Смольном говорят о 43 млрд, называют цену адекватной, но объект стал слишком одиозным, чтобы отказаться от исков и тем самым признать необоснованное увеличение сметы. Судя по тому, как часто рассмотрения дел откладываются на более поздний срок, стадионное столкновение городского правительства и «Трансстроя» может перенестись на следующий футбольный сезон. Оценить сумму судебных издержек сложно; в Pen & Paper на вопрос о расценках на их услуги для Смольного ответили, что для компании этот проект в большей степени является репутационным, на нем задействованы 10 – 12 человек.  

Контракты с «Трансстроем» на строительство стадиона город перезаключил на обновленных условиях в 2013 – 2014 годах, после того, как было совершено масштабное перепроектирование. В июле 2016-го заказчик объявил о расторжении договоров, а уже в августе в качестве нового подрядчика представили «Метрострой», который получил 100%-ный аванс, несколькими траншами на 5,3 млрд рублей. Компания официально сдала стадион в эксплуатацию 29 декабря. Однако в тот же день город без конкурса заключил с ней 2-миллиардный контракт на обустройство зоны контроля доступа

Добавим, что бизнесмен Олег Дерипаска, которого считают главным бенефициаром «Трансстроя», на днях традиционно примет участие в Петербургском экомическом форуме – президент «Русала» планирует, в том числе, обсудить там государственно-частное партнерство и социальную ответственность бизнеса.  Возможно, у него будет возможность обсудить эти вопросы с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и на примере стройки петербургского стадиона.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (6)
salolin
26 мая 2017 г. 08:31
Сколько же уродов погрели руки на этом стадионе!Начиная с принятия решения о реконструкции,затем на проектировании,затем на распределении подрядов и субподрядов,затем на поставках,затем на приемке,теперь на судебных исках.И все за наши деньги!Все питерские дороги можно было бы отремонтировать.Но половину и там бы украли!
jura_i
25 мая 2017 г. 23:49
Первый в России стадион для пляжного футбола. Санкт-Петербург
337963_original
chernousova
25 мая 2017 г. 19:29
Смольнинские импотенты. Распилили деньги горожан, теперь делают вид, что пытаются вернуть. Позор.
vngv
25 мая 2017 г. 14:32
Навального попросить копнуть — думаю, первой во всей хабальной красоте предстанет Матвиенко.
Fimster
25 мая 2017 г. 13:24
продолжать называть оценивать — браво — три инфинитива подряд. Но для смольнога это не предел...
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