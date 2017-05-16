Специалисты КЕЙ сравнили новые фотокамеры Nikon

Не так давно компания Nikon представила несколько новых моделей фотокамер, различающихся как ценой, так и своей целевой аудиторией.

Это модели Nikon D5600, Nikon Coolpix B700 и Nikon Coolpix A900. Все три камеры объединяет наличие модуля WiFi и возможность передачи данных по Bluetooth (в том числе управление камерой со смартфона). Эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ сравнили возможности новинок.

Наиболее «серьезной» из данных моделей является Nikon D5600 — полупрофессиональная зеркальная фотокамера для начинающих фотографов и любителей. Камера получила матрицу с разрешением 24,2 Мпикс. Диапазон чувствительности ISO при этом составил 100–25 600 единиц. 39-точечная система автоматической фокусировки с девятью перекрёстными датчиками в центральной области обеспечит резкость картинки, а для съемки быстро движущихся объектов предусмотрена возможность серийной съёмки со скоростью до 5 кадров в секунду. Помимо фото камера может обеспечить запись видеороликов с разрешением Full HD и частотой до 60 кадров в секунду.

Модели Nikon Coolpix B700 и Nikon Coolpix A900 относятся к компактным цифровым камерам и не подразумевают возможности замены объектива. Обе камеры получили матрицу 20,3 Мпикс. Благодаря малому размеру в компактный корпус Coolpix A900 удалось вместить оптический зум кратностью 35x, у Coolpix B700 этот параметр составил 60, что позволяет без каких-либо сомнений отнести камеру к категории супер-зумов, — отмечают специалисты КЕЙ. Функция Dynamic Fine Zoom дает возможность осуществлять 120-кратное масштабирование. При этом диапазон зуммирования охватывает углы зрения от широкоугольного 24 мм до супертелефото 1440 мм, а также поддерживает макросъёмку объектов на расстоянии 1 см от объектива. В связи с наличием столь мощного увеличения светосила объективов, по оценке КЕЙ, оказалась не слишком высокой, поэтому для съемки понадобится хорошее освещение. Избежать эффекта «дрожащей камеры» поможет оптический стабилизатор, позволяющий делать снимки на чуть более длинных выдержках.