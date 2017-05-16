КЕЙ ответил, какие процессоры в ноутбуках потребляют меньше всего энергии

Развитие современных ноутбуков и других носимых гаджетов во многом зависит от двух связанных друг с другом параметров — габаритов устройства и времени работы от аккумулятора без внешней подзарядки.

Чем компактнее и легче устройство, тем удобнее им пользоваться, но тем меньший аккумулятор в него помещается, а следовательно — меньше и время автономной работы. Решением может стать переход на более «экономные» процессоры, потребляющие меньше электроэнергии. Какие именно — рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.

Примером новых энергоэкономичных процессоров могут служить процессоры Intel Core M 7-го поколения. Линейка получила кодовое название Kaby Lake, анонсирована она была еще в 2015 году, а сами устройства поступили в розничную продажу только в начале 2017 года. Сегодня эти процессоры обеспечивают скорость и мощность в вычислениях, а также графику в разрешении 4K HD на тонких, легких устройствах 2 в 1 и ноутбуках. Новые процессоры также позволяют осуществлять взаимодействие с помощью сенсорного ввода, голоса и стилуса и работать автономно почти десять часов (9,5 часов автономной работы при просмотре видео в формате Ultra HD 4K), — отмечают эксперты КЕЙ.

Пользователь устройства на базе Intel Kaby Lake заметит прирост производительности: Intel обещает в Kaby Lake на 12% большую производительность и на 19% ускоренную обработку веб-контента по сравнению с прошлым поколением Intel Core (архитектура Skylake). Помимо этого, процессоры готовы без проблем обрабатывать видеоконтент в разрешении 4K UHD.

Устройства 2 в 1 на базе процессоров Intel Core 7-го поколения сочетают в себе производительность ноутбука и ультрамобильность в стильном сверхтонком корпусе. Ноутбуки и ультрабуки 2 в 1 с процессорами Intel представлены в широком ассортименте элегантных стильных корпусов и размеров экрана в интернет-магазине и сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.