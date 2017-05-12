Русские хакеры влезли в ядерные секреты Британии

Еще
00:33 25.06.2017
Пришлите свою новость!
24/06
Акинфеев заявил, что готов к критике после ошибки в матче с мексиканцами
24/06
Экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса обвинили в мошенничестве
24/06
Полицейские в Брюсселе открыли огонь по попытавшемуся наехать на них водителю
24/06
Депутат предложил ударить футболиста сборной России Жиркова
24/06
Сантуш: сборная Португалии рассчитывает вернуться в Петербург на финал Кубка конфедераций
24/06
На репетиции парада в Минске танк врезался в столб
24/06
Очевидец: На севере Петербурга проблемы с движением из-за болельщиков
24/06
Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций
24/06
Роналду раскритиковал поле на арене «Санкт-Петербург»
24/06
«Зенит» проиграл второй матч подряд под руководством Манчини
24/06
В Лондоне произошел пожар в жилом доме
24/06
Велосипедист облил двух девушек-подростков кислотой на Ставрополье
24/06
Пушков прокомментировал решение Украины усложнить россиянам въезд в страну
24/06
Португалия разгромила Новую Зеландию на «Санкт-Петербург Арене»
24/06
Россия завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций
24/06
Путин раскритиковал любителей вина
24/06
На матч Новая Зеландия – Португалия пришло больше людей, чем на матч-открытие с участием России
24/06
Президент Южной Кореи предложил КНДР создать совместную сборную к Олимпиаде-2018
24/06
В палате лордов сообщили о кибератаке на британский парламент
24/06
Суд в Киеве арестовал главреда украинского издания «Страна.UA»
24/06
Крыши Конюшенного ведомства отремонтируют за 38 миллионов
24/06
После первого тайма в матче Мексика - Россия ничья
24/06
В Подборовье нашли тонну наркотиков
24/06
Украина выразила протест в связи с поездкой Путина в Крым
24/06
Турчинов пообещал снимать отпечатки пальцев у приезжающих на Украину россиян
24/06
Перед «Санкт-Петербург Ареной» ведут нелегальную продажу билетов
24/06
СМИ: РПЦ выступает за изучение основ церковнославянского языка в школах
24/06
Горсуд принял к рассмотрению иск защитников сквера на Савушкина
24/06
Путин рассказал, как правильно писать статьи журналистам
24/06
Тренер «Спартака» пожелал вылета сборной России с Кубка конфедераций
24/06
Станцию «Крестовский остров» открыли
24/06
Отдых петербуржцев на острове Кос отложен
24/06
Поиски альпиниста из США на Эльбрусе приостановлены из-за непогоды
24/06
Сборная России объявила состав на матч Кубка конфедераций с Мексикой
24/06
Французская журналистка умерла после ранения при взрыве в Мосуле
24/06
СМИ: террорист из Манчестера изготовил бомбу по роликам с YouTube
24/06
Депутаты в США случайно одобрили законопроект, позволяющий беременным убивать
24/06
Финские власти деньгами поощряют муниципалитеты принимать беженцев
24/06
Украинцы на тракторе попытались провезти в Россию три тонны мяса
24/06
Станция «Крестовский остров» закрыта на вход
24/06
В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских
24/06
СК проводит проверку по факту схода 23 вагонов в Забайкалье
24/06
Мутко: инопланетяне за футбольную сборную России играть не прилетят
24/06
Голодец: решение о продлении программы маткапитала примут до октября
24/06
СМИ узнали причину ареста украинского залога за «Евровидение»
24/06
Пилот Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран-при Азербайджана
24/06
Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
24/06
Ветер оставил без света более 9 тысяч жителей Крыма
24/06
Более 20 вагонов сошли с рельсов в Забайкалье
24/06
Астероид размером с 13 челябинских метеоритов подлетит к Земле
24/06
На пирсе в городе атомщиков нашли оружие иностранных спецслужб
24/06
Услуги «электрика» обошлись пенсионерке почти в 600 тысяч рублей
24/06
СМИ рассказали о начале изучения в Кремле отношения россиян к Навальному
24/06
Собака спасла пенсионерку от нападавшего с ножом
24/06
Двое юношей остались без дорогих гаджетов после прогулки возле психбольницы
24/06
Самосвал «поранил» асфальт на Пулковском шоссе
24/06
Под Тулой подросток украл 700 кг арматуры
24/06
Часовых ЗВО подключат к ГЛОНАСС
24/06
«Алые паруса» увидели 2 миллиона человек
24/06
США показали, как сближались самолет-разведчик и Су-27
24/06
От отравления алкоголем в Подмосковье погибли пять человек
24/06
В США торнадо повредил «самолеты судного дня»
24/06
Чего хотят выпускники
24/06
Петербуржец превратил банальный угон Lexus в загадочный
24/06
В Лодейном Поле ждут Медведева на яхте
24/06
Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании завершил карьеру
24/06
В деле о погоне за Land Cruiser появился новый подозреваемый и почти две тонны наркотиков
24/06
Опрос: американцы устали от «российских расследований»
24/06
В Тихвине мошенничали с ОСАГО
24/06
Финский музей открыл выставку непарадных страниц истории страны
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
24.06.2017 22:41
0 Комментариев

Русские хакеры влезли в ядерные секреты Британии

Пароли к учетным записям английских министерств, полиции и атомных станций выложены на русскоязычных сайтах. Их пытаются продать. Для взлома использовался примитивный подбор ключевых слов.
Русские хакеры влезли в ядерные секреты Британии
Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Британская The Times 24 июня сообщила подробности «русского» взлома десяти тысяч аккаунтов госслужащих. В их числе оказались учетные записи топ-менеджмента энергетической компании EDF Energy, в управлении которой находятся пятнадцать атомных станций. Русскоязычные сайты, на которых опубликованы похищенные данные, тщательно изучаются спецслужбами Британии.

Топ-менеджеры EDF Energy использовали для своих e-mail и соцсетей беспечные пароли, например, «Nuclear1» and «Rad1at10n», подобрать которые было несложно.

Простотой учетных записей, установила The Times, отличились около десяти тысяч чиновников, в том числе министры, членов парламента и полицейских, у которых тройку любимых паролей составили слова police, password и police1. Примерно так же, выбирая связанные с работой и легко запоминаемые (соответственно, и угадываемые тоже) слова, поступали другие служащие.

По данным The Times, информация в виде двух огромных списков опубликована и торгуется на русскоязычных ресурсах, а к созданию ПО, которое использовалось хакерами, причастен российский киберпреступник (имя не называется). Сами сливы, считает газета, – давно не новость. В основном, утечки происходили при массированных атаках на соцсети (приводится пример взлома LinkedIn в 2012 году), но в списки также включены материалы, которых специалисты по безопасности ранее не встречали. Это значит, база обновляется.

«Между атакой, извлечением информации и выставлением списка паролей на продажу проходит значительное время. Полгода – оптимальный срок», – отмечает эксперт по безопасности компании «Монитор Безопасности» Тарас Татаринов.

По его словам, пароль может стоить от десяти центов до сотен тысяч долларов в зависимости от статуса и должности пользователя.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Британцы опасаются, что действующие чиновники продолжают работу с взломанными паролями и, не дай бог, используют их в рабочей переписке. Национальный центр кибербезопасности Великобритании обновит и разошлет инструкцию по избавлению от примитивных паролей. Простейшие комбинации можно запретить и «сверху».

«Злоумышленники пользуются «топ-паролями». Администраторы соцсетей должны их знать и не пропускать», – считает руководитель Центра информационной безопасности Лиги безопасного Интернета Никита Медведев.

Взломщики не смогут заработать на британском массиве, уверен знакомый с миром хакеров Александр Варской: «Данные ничего не стоят, они находятся в открытом доступе».

Взломщики поделились с «Фонтанкой» сайтом с объединенными базами данных. Здесь можно найти миллионы паролей со всех социальных сетей. Обновляются и пополняются они часто. Скачать можно бесплатно. База по MySpace последний раз обновлялась месяц назад:

geektimes.ru
geektimes.ru

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В эпоху двухуровневой аутентификации, когда подбирать пароль стало сложнее, а на сайтах ввели ограничения по количеству попыток, взломщики предпочитают завладеть учетной записью пользователя. Создается сайт-клон. Например, двойник «ВКонтакте», но не с классической ссылкой «vk.com», а «vkontakle.com» или «vk0ntakte.com». Расчет на невнимательность пользователя. Эти ссылки распространяются в комментариях под популярными записями или в личных сообщениях.

«Проще всего позвать в новую группу известного магазина. Приманка – распродажа компьютерных игр. Пользователь переходит по адресу, и хакерская программа присваивает вводные учетной записи», – делятся знатоки.

С чужой страницы взломщик рассылает друзьям жертвы просьбу о переводе денег. Если недоверчивые пользователи просят фото банковской карты, фамилию мошенники рисуют в фотошопе, счет указывают свой.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Создать клон сайта и запустить вирусную программу можно без трат. На взлом, рассылку легенд и последующую переписку с потенциальными жертвами мошенники тратят не больше часа. Кроме того, хакер одновременно взламывает от шести до десяти аккаунтов. Это может приносить по 300 тысяч рублей в месяц.

Александра Будер, Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

С весны 2016 года США расследуют хакерскую атаку на избирательную систему в ходе президентских выборов. Считается, что к этому причастно российское правительство. Кремль отрицает.

В июне 2017 года The Washington post опубликовал исследование, где говорится, что связанные с российским правительством хакеры создали вредоносную программу CrashOverride – кибероружие, способное нарушить энергоснабжение США, причем обкатывали эту программу якобы на территории Украины в конце 2016 года.

В США также заявили, что известная своими антивирусами «Лаборатория Касперского» на самом деле занимается шпионажем. Издание Financial Times назвало Россию главным киберагрессором в мире. Великобритания высказалась в духе того, что Россия использует кибероружие не только «для разрушения ключевых механизмов демократии», но и для того, чтобы ослабить НАТО.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
В палате лордов сообщили о кибератаке на британский парламент
Американская разведка ищет «корни» вируса-вымогателя в Южной Азии
В Совбезе не считают серьезным нанесенный вирусом-вымогателем ущерб
Минобороны РФ: Вирус-вымогатель не имел шансов поразить процесс управления войсками
СМИ: Сотрудники МВД подхватили вирус из-за попыток подключиться к Интернету
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
22.06.2017 08:00

Эксперты КЕЙ рассказали, как выбрать игровой монитор

Современные мониторы создаются с учетом потребностей той или иной категории пользователей.
20.06.2017 08:00

Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay

23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
19.06.2017 10:28

Группа «Эталон» победила в конкурсе «BIM-технологии 2016»

15 июня 2017 г. в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В палате лордов сообщили о кибератаке на британский парламент
Часовых ЗВО подключат к ГЛОНАСС
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником
Дуров: Блокировка Telegram – саботаж государственных интересов России
Глава ФСБ попросил депутатов скорее принять закон о запрете "анонимайзеров"
Роскомнадзору разрешили блокировать пиратские сайты без суда
Биржи прекратили вывод криптовалюты Ethereum
В Баренцевом море создадут искусственные острова
Из космоса на Землю прибыл червь-мутант
В Москве на День России установят камеры, которые умеют опознавать личность
Русские хакеры влезли в ядерные секреты Британии
Telеgram принял вызов
Роскомнадзор предостерег Google
«Единственный способ прекратить это безобразие — публичность»
Реестр добропорядочных сайтов
Новый «сноуден» США – снова женщина
Как создать популярный телеграм-канал
Виталик Бутерин: Выгнать «волков» из системы блокчейн невозможно
Госдума подбирается к Telegram
Эльдар Муртазин: «Возможно, мы сейчас в состоянии кибервойны»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Центр Петербурга захватили выпускники

Сергей Николаев

Чего хотят выпускники

Тест: Взяли бы вас в таксисты?

Новости компаний
22.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, как выбрать игровой монитор
Современные мониторы создаются с учетом потребностей той или иной категории пользователей.
20.06.2017 08:00
Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay
23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
19.06.2017 10:28
Группа «Эталон» победила в конкурсе «BIM-технологии 2016»
15 июня 2017 г. в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России».
КЕЙ
16.06.2017 08:00
Специалисты КЕЙ сравнили новые фотокамеры Nikon
Не так давно компания Nikon представила несколько новых моделей фотокамер, различающихся как ценой, так и своей целевой аудиторией
сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
15.06.2017 08:00
КЕЙ представил лайф-хак по сборке игрового ПК
Повышенный объем памяти, мощная видеокарта, быстрый SSD-диск — все это важнейшие характеристики современного геймерского ПК.
интернет-магазин КЕЙ
13.06.2017 08:00
КЕЙ назвал основные правила выбора наушников без переплаты за бренд
Рынок аудиотехники традиционно окружен множеством мифов по той причине, что каждый пользователь слышит «свой собственный» звук.
www.n-gk.ru
09.06.2017 12:30
Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости
Ассоциация риэлторов СПб и ЛО назвала ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017. Церемония награждения состоялась на днях в отеле “Амбассадор”.
Tele2
09.06.2017 11:38
Tele2 и ТрансТелеКом запустят виртуального оператора
Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора ТТК Mobile.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
КЕЙ
06.06.2017 08:00
КЕЙ объяснил, что важно при выборе климатической техники
Современный рынок климатический техники отличается большим разнообразием устройств: от простейших моделей вентиляторов и масляных радиаторов до комплексных сплит-систем и систем климат-контроля «Умного дома».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.