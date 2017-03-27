В Белоруссии арестовали осужденного по «болотному делу»

Фигурант «болотного дела» россиянин Алексей Полихович, задержанный 25 марта на митинге в Минске, арестован белорусским судом 27 марта. Об этом РБК сообщил его отец, Алексей Полихович-старший.

«Суд Октябрьского района Минска постановил арестовать его на 12 суток», — сообщил он.

«Ему вменяют то, что он якобы нес какой-то флаг и выкрикивал лозунги на белорусском языке. Но белорусского языка он не знает», — заявил Полихович-старший.

Он подчеркнул, что против его сына свидетельствовали двое, но они дали противоречивые показания. «Один говорит, что нес [флаг], другой — не нес. Один говорит, что вроде кричал [лозунги], другой говорит — не кричал», — отметил собеседник РБК.

О задержании Полиховича стало известно накануне, 26 марта. Его данные появились в списке задержанных, который опубликовал белорусский правозащитный центр «Весна». Помимо Полиховича в этом списке значится еще одна россиянка — Ольга Р. (фамилия не раскрывается). Всего правозащитники сообщили о 293 задержанных. Большую часть из них позже освободили.

Акция протеста прошла в Минске 25 марта. Она была приурочена к ежегодному Дню воли — праздник отмечают в честь основания Белорусской народной республики в 1918 году. Гулянья совместили с проведением протестной акции «Марш рассерженных белорусов». Протест вызвал «декрет о тунеядцах», который ранее подписал белорусский глава Александр Лукашенко. Он распорядился штрафовать «тунеядцев» — всех официально не трудоустроенных граждан. Размер штрафа может достигать около $ 200.