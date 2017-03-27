За организацию митингов по всей России Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей

Тверской суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к штрафу в 20 тысяч рублей за организацию несанкционированных акции в столице и регионах России. В данный момент заседание продолжается, рассматривается второе дело в отношении политика – по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Как сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, единственная санкция, которую применили к Навальному за организацию митингов, на которые вышли десятки тысяч человек по всей стране, а в Москве и Петербурге были сотни задержанных, – штраф в размере 20 тысяч рублей. Сейчас Тверской суд столицы рассматривает второе административное дело в отношении оппозиционера, по статье 19.3 КоАП РФ. При этом адвокат Навального ходатайствовала о переносе второго слушания, так как впервые услышала о существовании данного дела. Однако судья в этом прошении отказал, и рассмотрение продолжилось спустя 5 минут, которых, по его мнению, стороне обвиняемого должно было хватить для ознакомления.

При этом сам автор фильма «Он вам не Димон» никаких документов по второму материалу не подписывал, передает Ярмыш в Twitter. В связи с чем адвокат объявила отвод судье, которая в эти минуты вышла для вынесения решения по этому вопросу.

Напомним, Навальный был задержан на Триумфальной площади в Москве днем 26 марта, через 20 минут после начала шествия. Ночь основатель Фонда борьбы с коррупцией и автор фильма «Он вам не Димон», который и стал причиной массового протеста, провел в отделении полиции.