Дальнобойщики сожгли машину у Смольного в знак протеста

Участники акции протеста дальнобойщиков в Петербурге заявили "Фонтанке", что это именно они 27 марта сознательно сожгли автомобиль "Нива" на площади Пролетарской Диктатуры.

Пожар в непривычном месте произошел 27 марта. Сигнал о ЧП поступил в городское управление МЧС в 07:03, сообщила пресс-служба ведомства. "На поджог "Нивы" решились доведенные до отчаяния водители – представители Объединения перевозчиков России. Внутри машины горели покрышки", – рассказал "Фонтанке" оппозиционер Андрей Пивоваров.

Участники акции отказываются называть владельца "Нивы" и возраст машины. Не озвучиваются и имена организаторов поджога.

27 марта в России началась бессрочная акция протеста дальнобойщиков, которые требуют отменить систему взимания платы "Платон". В Петербурге водители припарковали свои грузовики и легковые машины на Московском шоссе. В 12 часов – время начало акции – там было более 50 машин. Сейчас их число увеличилось до 65 – 70. Митингующим на шоссе доставили биотуалеты, вечером там будет разбита кухня. Участники стачки заявили "Фонтанке", что акция будет бессрочной. "2 – 3 суток будем жить на дороге, потом дежурить посменно", – говорит заместитель петербургского отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) Сергей Владимиров. Он не исключает, что акция может продлиться две недели.

По данным ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти, участники стачки пока не нарушают закон. "Нарушений нет, большегрузы стоят в разрешенном месте", – заявили "Фонтанке" в пресс-службе городской ГИБДД.