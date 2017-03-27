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27.03.2017 14:10

В Кремле прокомментировали отказ телеканалов освещать акции протеста

Кремль не формирует редакционную политику телеканалов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Таким образом официальный представитель администрации российского лидера отреагировал на вопрос, почему федеральные каналы не освещали события, происходившие на протестных митингах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.​

«Это не к нам вопрос», — также отметил Песков, добавив, что телеканалы «показывают то, что, они считают, является важным и значимым».

Также, по мнению пресс-секретаря президента, сейчас существует «настолько широкий спектр альтернативных каналов получения информации» и «настолько много каналов» для ее получения, что «говорить, что где-то она кем-то ограничивается или закрывается, совершенно неправомерно».

На то, что российские федеральные каналы не стали освещать происходившие в Москве и других российских городах антикоррупционные митинги оппозиции, обратила, в частности, внимание радиостанция «Эхо Москвы». «В редких новостных выпусках упоминания о массовой акции в столице нет», — говорилось в сообщении радиостанции.

Согласно информации, опубликованной сервисом «Яндекс.Телепрограмма», сетка вещания «Первого», «России 1», НТВ и РЕН ТВ во время проведения акций была наполнена сериалами, художественными фильмами и развлекательными программами. В частности, «Первый» транслировал многосерийный исторический фильм «Романовы», а затем показывал «Кавказскую пленницу», «Россия 1» — сериал «Городская рапсодия» и передачу «Танцуют все». НТВ выводил в эфир программы «Поедем поедим», «Своя игра», «Следствие вели», а потом выпуск «Новых русских сенсаций». На РЕН ТВ в это время зрители могли посмотреть сериал «Глухарь».

Источник: РБК


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