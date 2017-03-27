Полиция Петербурга пригласила участников протеста на свидание в суд и не пришла

В Петербурге на неопределенное время отложены суды над участниками протестного мероприятия 26 марта (fontanka.ru/2017/03/26/060/). Полиция позвала более ста человек на разбирательство в суд, но сама же проигнорировала встречу.

Как стало известно «Фонтанке», накануне поздно вечером перед освобождением из отделов полиции участники акции получили на руки обязательства о явке. Место и время встречи – Смольнинский суд, 12.00 понедельника, 27 марта.

Приглашения многими протестующими были восприняты с объяснимым скепсисом. В оформленных под «шапкой» ГУ МВД Петербурга и области документах полицейские после слова «явиться» зачеркивали номер отдела полиции и вписывали адрес Смольнинского суда.

«Юридическая значимость такой бумаги стремится к нулю», – пояснил «Фонтанке» общественный защитник Динар Идрисов.

Некоторые получатели приглашений посетили сайт Смольнинского суда и не нашли своих дел. Так, в частности, петербуржец Владимир Лямин сообщил «Фонтанке», что в 11.50 он позвонил в суд.

«Мне сказали, что ничего о моем деле не знают, а за разъяснениями попросили обратиться к тем, кто меня задерживал», – добавил Владимир.

В Смольнинском суде нашему корреспонденту рассказали, что к 14.00 из полиции материалы на вчерашних участников митинга так и не поступили.

Накануне, 26 марта, в Петербурге был задержан 131 человек за участие в акции протеста против коррупции высших должностных лиц. Их развезли по разным отделам полиции, где составили протоколы по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга». К позднему вечеру всех фигурантов отпустили.