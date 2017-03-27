В России не станет ГИБДД

Решение в МВД принято: в России больше не будет дорожной полиции. Она станет частью полицейской ППС. Правда, реформа пока еще полна неопределенности. Единственным точным фактом является одно: ее проведут не раньше 2018 года.

Слухи о возможной реорганизации ГИБДД ходили в полицейских кругах на протяжении полутора месяцев, пока в столице не прошло расширенное заседание коллегии МВД. После этого информация начала обретать вполне реальные очертания и дошла до регионов. Оказалось, что реформа грядет не столько в Петербурге, сколько по всей России.

Пока что УГИБДД по Петербургу и Ленобласти – отдельное подразделение полицейского главка. То есть главе ГУ МВД генерал-лейтенанту Сергею Умнову подчиняются врио начальника дорожной полиции полковник Алексей Кузнецов, с одной стороны, и начальник полиции Константин Власов – с другой. После проведения реформы ГИБДД попросту перестанет существовать как отдельная структура. Отсюда возможное сокращение штатов (в том числе и в подразделениях, ответственных за финансы и кадровое обеспечение) и, как ни странно, увеличение числа патрулей, ездящих по городу.

На вопрос о сроках проведения реорганизации источники отвечают вполне конкретно: не раньше 2018 года. Точнее – его последних месяцев. Причиной тому грядущий мундиаль. Его собираются провести на самом высшем уровне, в том числе и с точки зрения безопасности. Из-за этого реформа выглядит пока что несвоевременно.

Нет пока и конкретного видения того, как именно будут объединять полицию и ГИБДД. Для ответа на этот вопрос источники обращают взгляд на пример Казахстана, в котором такая же реформа прошла 4 года назад. И, кстати, довольно успешно: уже в первые недели работы по новой схеме патрули смогли обслужить почти на 50 процентов больше вызовов.

Естественно, при реорганизации и в Казахстане столкнулись с теми же вопросами, которые возникают у россиян сейчас. В частности, знают ли патрульные полицейские ПДД и смогут ли разбирать дорожно-транспортные происшествия. И напротив, дорожные инспекторы не всегда виртуозно могли определить административное правонарушение.

Но проблемы решили. О том, как именно, читайте на «Водителе Петербурга».