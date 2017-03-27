Лидер петербургских дальнобойщиков Бажутин доставлен в суд

Участники акции протеста дальнобойщиков в Петербурге сообщают, что лидер петербургского Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин доставлен сотрудниками ГИБДД в суд Приморского района СПб. Участники акции протеста 27 марта заявили "Фонтанке", что о доставлении Бажутина в суд сообщил его товарищ, который "все это видел".

"Бажутин ехал на Московское шоссе, чтобы принять участие в акции. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД и доставили в районный суд. Там его хотят посадить на 15 суток за езду без прав", – сообщает "Фонтанке" один из дальнобойщиков. Он уточняет, что с Бажутиным никто пока не может связаться по телефону, а информация о его задержании была размещена в общем чате дальнобойщиков в WhatsApp.

Бажутина, напомним, лишили прав на полтора года.

Акция дальнобойщиков против системы "Платон" в этот момент проходит на Московском шоссе Петербурга. На обочине шоссе (в обе стороны) припарковалось чуть более 50 грузовых и легковых машин.