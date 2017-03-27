Лавров вспомнил о "двойных стандартах", комментируя митинги в Москве

Реакция и действия российских властей на воскресных митингах были приняты в рамках их полномочий, заявил 27 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

«Вы сказали про реакцию общественности, я, честно говоря, слышал реакцию только официальных лиц в ряде европейских столиц, в Вашингтоне. Понимаете, когда одни и те же события вызывают разную реакцию, наверное, опять приходят на ум те самые пресловутые двойные стандарты. Я не помню, чтобы кто-то очень сильно переживал, по крайней мере публично, по поводу тех решений, которые были приняты не так давно в Германии, Нидерландах, Австрии, власти которых просто запретили проводить определенные митинги. И никто ничего не переживал по этому поводу, никто ничего не сказал по этому поводу», — заявил Лавров, отвечая на вопрос итальянского журналиста по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. «Свобода — это следование закону», — заявил Лавров.

Альфано сообщил, что тема митингов обсуждалась на переговорах с Лавровым. «Уважая законы России, не могу не признать позицию ЕС о принципах свободы манифестаций», — заявил итальянский министр.