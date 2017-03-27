«Протест школьников и студентов» глазами полиции — что им будет?

27.03.2017 14:38

Шестеро из 131-го задержанного на площади Восстания за участие в несанкционированной акции 26 марта оказались несовершеннолетними. За них административные штрафы заплатят родители. Что еще может ждать теперь несовершеннолетних участников митинга, узнали у замредактора "Фонтанки" Евгения Вышенкова.

Какие последствия могут грозить школьникам и студентам, вышедшим на антикоррупционные «гуляния» в центре Петербурга, кроме административных судов, в студии [Фонтанки.Офис] объяснил замглавреда «Фонтанки» и уполномоченный по делам несовершеннолетних в отставке Евгений Вышенков. А заодно объяснил, будут ли полицейские рассылать уведомления в школы и вузы, надолго ли испортит биографию попадание в базу правоохранительных органов и почему массовые задержания начались только через три с половиной часа после начала несанкционированной акции: