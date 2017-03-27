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27.03.2017 13:16

Дальнобойщики: Будем ночевать на Московском шоссе

В Петербурге участники всероссийской акции протеста против системы взимания платы "Платон" заявили, что стачка будет бессрочной. Дальнобойщики планируют ночевать в машинах, припаркованных на Московском шоссе.
Дальнобойщики: Будем ночевать на Московском шоссе

 

"Ближе к вечеру привезут биотуалеты, будет разбита кухня, мы никуда сегодня не уйдем", – заявил "Фонтанке" 27 марта один из активистов акции, Александр Расторгуев. В данный момент на Московском шоссе (от Ленсоветовского) в сторону Шушар на обочине припарковано более 50 грузовых и легковых машин. Начало акции было запланировано на 12 часов, но с того момента машин заметно не прибавилось.

Как сообщил "Фонтанке" лидер петербургского Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин, по его ожиданиям, на месте проведения пассивной акции в Петербурге может быть размещено более 100 машин.

Дальнобойщики: Будем ночевать на Московском шоссе

Пока же водителей в два раза меньше. Те, кто уже прибыл на Московское шоссе, мирно стоят, курят, обсуждают систему "Платон". Политических лозунгов пока никто не оглашал, никто не митинговал. Возможно, дальнобойщики ждут приезда Бажутина, который опаздывает. Активист, как сообщала "Фонтанка", сегодня утром узнал о том, что его лишили водительских прав на полтора года.

Андрей Бажутин сообщает, что участники сегодняшней всероссийской акции выступают против системы "Платон" и требуют ее отмены. Также водители выступают за отмену транспортного налога, так как уже платят налог в виде акциза в плате за топливо.


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