Песков заявил, что детям обещали деньги за задержания на митингах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подросткам, которые участвовали в митингах 26 марта, обещали деньги, если их задержат. Его слова 27 марта передает "Интерфакс".

«Есть определенные подтверждения тому», — сказал Песков, не уточнив, какие именно подтверждения он имеет в виду и кто обещал деньги подросткам.

«В Кремле достаточно трезво анализируют масштабы вчерашней акции и не склонны ни преуменьшать, ни преувеличивать этих масштабов», — добавил Песков.

На вопрос, много ли людей, по мнению Кремля, участвовало в митингах, пресс-секретарь президента ответил: «Смотря с чем сравнивать, смотря из чего исходить».