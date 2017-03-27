Петербуржца будут судить за убийство таксиста

Убийство, разбой и хищение документов вменяют 20-летнему жителю Петербурга. По версии следствия, тремя статьями Уголовного кодекса закончилась его поездка в арендованной машине.

Как сообщает 27 марта пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, нигде не работающий молодой человек 5 июня 2016 года сел в арендованный «Мерседес», но до места назначения не доехал: в районе дома 14/1 по Ланскому шоссе набросился на водителя с ножом. По версии следствия, он нанес несколько ударов, вытолкнул его из иномарки и сам занял место водителя.

Человек с перерезанной шеей вывалился из машины на проезжую часть на глазах у прохожих, которые вызвали полицию. «Мерседес» стоимостью не меньше 1 миллиона 350 тысяч рублей, с документами и имуществом почти на сто тысяч, скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался.

Следственные органы собрали достаточно доказательств и передали дело с обвинительным заключением в прокуратуру.