Еще
14:46 27.03.2017
Пришлите свою новость!
14:40
Дальнобойщики сожгли машину у Смольного в знак протеста
14:38
«Протест школьников и студентов» глазами полиции — что им будет?
14:32
В Белоруссии арестовали осужденного по «болотному делу»
14:20
От внутрибольничных инфекций чаще всего в Петербурге страдают новорожденные
14:19
За организацию митингов по всей России Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей
14:17
Как французский президент петербургских бездомных порадовал
14:10
В Кремле прокомментировали отказ телеканалов освещать акции протеста
14:08
Полиция Петербурга пригласила участников протеста на свидание в суд и не пришла
14:02
В Петербурге очередную санкционку забрали из магазинов и отправили в печь
13:53
Лидер петербургских дальнобойщиков Бажутин доставлен в суд
13:40
Мультик «Босс-молокосос» стал лидером проката в России
13:31
Лавров вспомнил о "двойных стандартах", комментируя митинги в Москве
13:25
В России проходит первый День бездомного человека
13:16
Дальнобойщики: Будем ночевать на Московском шоссе
13:11
Песков заявил, что детям обещали деньги за задержания на митингах
13:06
Петербуржца будут судить за убийство таксиста
13:00
Миллион рублей дадут в награду за информацию о сбежавшем фигуранте дела о пытках в Мистолово
13:00
Глава Фонда капстроительства Петербурга покинул свою должность
12:41
В Хельсинки обсуждают строительство гигантской мечети
12:39
"Метрострой" пообещал завершить проходку тоннеля к "Новокрестовской" в июле
12:38
«Аэрофлот» получил второй оливковый венок ATN
12:32
Настойчивость обошлась петербургским коллекторам в 75 тысяч на четверых
12:30
В 2017 году Петербург поддержит рост ипотечного рынка
12:28
Росатом и Курчатовский институт: Обеспечим изотопами российских и зарубежных пациентов
12:21
На теле бывшего тренера "Зенита" Владимира Казаченка найдены гематомы
12:06
СК возбудил дело против ряда военных Украины за обстрелы в Донбассе
12:00
В России предлагают запретить суррогатное материнство
11:54
Волгоградский студент попал под уголовное дело после антикоррупционного митинга
11:48
Дальнобойщики Петербурга начинают акцию протеста против "Платона"
11:42
ПИК выкупит большинство ценных бумаг с Лондонской биржи
11:37
«Ангарскому маньяку» предъявили обвинения еще в 59 убийствах женщин
11:35
Дождь со снегом в Петербурге дорожники встречают с пылесосами
11:03
Навального доставили в суд по делу об организации незаконного митинга
10:56
Babushku-ягу с Димитрова отправили в психбольницу
10:53
В ДТП с маршрутками в Ленобласти пострадали пятеро
10:45
ФСБ задержала крупную группу торговцев оружием
10:39
"Квадрат": Фонд имущества утроил число аварийных квартир на продажу
10:35
Поезд Псков - Петербург сбил ребёнка в Плюссе
10:26
В Петербурге вечеринка обернулась массовым отравлением наркотиком
10:17
На складе боеприпасов в Балаклее продолжаются одиночные взрывы
10:09
В России изменили способ получения водительских прав
09:52
Медведев рассказал, как покатался на лыжах в день митингов
09:41
Кадырову вручили высшую награду военной полиции РФ
09:33
Марин Ле Пен предрекла скорое исчезновение Евросоюза
09:25
Турция назвала новые пошлины на российскую сельхозпродукцию
09:17
Двое неизвестных вскрыли вход в шахту метро на «Горьковской»
09:09
В России снова меняются ПДД
09:01
Правительство ждет 1,5 триллиона в бюджет при цене нефти $ 50-60
08:53
В Петербурге студента задержали в ночном клубе за домогательства к девушке
08:45
Обама отправился на остров Тетиароа писать мемуары
08:37
В Павловске школьник упал с крыши котельной
08:29
Фура раздавила «Жигули» в Ленобласти. Погибла девушка
08:21
СМИ: Вашингтон направит на Ближний Восток 200 десантников
08:13
Госдеп осудил задержание сотен россиян в ходе воскресных акций протеста
08:05
Тюльпанов предложил сажать стритрейсеров на пять лет
01:18
Петербуржцам покажут фильм о музее “Пермь-36”
26/03
Скончался бронзовый призер чемпионата СССР в составе «Зенита» Владимир Казаченок
26/03
Задержанным в Петербурге вменяют нарушение правил проведения митинга
26/03
Ветер помешал самолету из Москвы сесть в Петербурге
26/03
Задержанных школьников из полиции забрали родители, одного совершеннолетнего - скорая
26/03
К главе штаба Навального в Петербурге пришли домой
26/03
Порошенко продаёт «Украину»
26/03
В Финляндии из-за шторма 15 тысяч домов остались без света
26/03
Сотрудников ФБК в Москве задержали за "сопротивление эвакуации при пожаре"
26/03
После акции в Москве СКР расследует посягательство на жизнь полицейского
26/03
Трех школьников доставили в отдел полиции в Петербурге после акции протеста
26/03
Роскомнадзор призвал СМИ объективно информировать об акциях Навального
26/03
Возраст и глаза митингующих не дали полиции Петербурга применить силу
26/03
На акции Навального в Петербурге задержали более 130 человек
26/03
Журналистов «Новой» и «Ведомостей» отпустили из отдела полиции в Петербурге
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
27.03.2017 13:25

В России проходит первый День бездомного человека

Сегодня, 27 марта, в России впервые проводится День бездомного человека. Эту дату учредили петербургская «Ночлежка», движение «Друзья на улице», благотворительный фонд «Нужна помощь», портал «Такие дела» и телеканал «Дождь».

«По разным оценкам, в России от 1 до 4,5 миллиона бездомных. Даже если брать минимальную оценку – миллион, то это огромное количество людей. При этом их как бы не существует, мы предпочитаем их не замечать. Очень хочется верить, что День бездомного, который мы будем проводить ежегодно, напомнит, что от бездомности никто не застрахован. И что важно помогать тем, кто сейчас в беде», – говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».

«В календаре много разных особенных дат. Но одной, очень важной, почему-то нет: когда мы могли бы вместе вспомнить о тех, кого обычно предпочитают не замечать. Им не бывает тепло и комфортно даже летом. Их избегают и не хотят брать на работу. У них нет своего дома, но есть право на собственное достоинство, понимание и поддержку. Потому что бездомные люди – прежде всего люди», – в свою очередь говорит руководитель направления внешних коммуникаций благотворительного фонда «Нужна помощь» Кристина Покрытан.

День бездомного человека будет отмечаться ежегодно. В этом году, как рассказали организаторы, программа Дня бездомного человека выглядит так: в Петербурге «Ночлежку» посетит доктор Ксавье Эммануэлли, бывший министр Франции по социальным и гуманитарным вопросам, один из основателей организации «Врачи без границ», президент международной службы скорой помощи Samusocial International. В эфире канала «Дождь» появится серия роликов «Право на тепло» с известными людьми, читающими посмертные истории в память об ушедших бездомных. В различных изданиях сегодня появятся тематические материалы о бездомных людях. А одна из столичных сетей кафе передаст 1,5 тысячи пирожков и сэндвичей столовым, где бездомные могут пообедать.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27.03.2017 14:35

Банк «Санкт-Петербург» направляет на выплату дивидендов 20% прибыли

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить на дивиденды 463,7 млн. рублей. Это эквивалентно 20% чистой прибыли за 2016 год. Само собрание должно состояться 18 мая 2017 года.
Группа компаний «РосСтройИнвест»
27.03.2017 12:36

ГК «РосСтройИнвест» представила проект ЖК «Суворов»

Группа компаний «РосСтройИнвест» представляет проект нового жилого комплекса комфорт-класса на проспекте Маршала Блюхера, 12. Жил
www.sberbank.ru
27.03.2017 12:24

Клиенты Северо-Западного банка подали более 20 тысяч онлайн заявок на потребительские кредиты

В январе и феврале 2017 года клиенты Северо-Западного банка подали более 20 тысяч заявок на потребительские кредиты через Сбербанк Онлайн. Общая сумма займов, выданных в режиме онлайн составила 2,8 млрд рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В России проходит первый День бездомного человека
Благотворительный фонд AdVita просит помощи
Благотворительная «Барахолка fashion weekend» приглашает на V сезон
Музей истории Петербурга примет в дар всё про зайцев
В Петербурге особые дети выступят на фестивале «Парус мечты»
Читатели «Фонтанки» оперативно помогли пожилым пациентам Максимилиановской больницы
Петербуржцы завоевали в Финляндии 10 медалей в турнире по танцам на колясках
В Петербурге пройдет благотворительный аукцион советских вещей
Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» представляет новые добрые сувениры
Петербуржцы стали чемпионами России по бочча лиц с ПОДА
Спасибо за поддержку петербургской команды по следж-хоккею
Валерия хочет дышать сама
Человек живет, пока он живой
Не проходите мимо
Петербургская команда по регби на колясках собирает деньги на ремонт инвентаря
Цена врачебной ошибки - семь тысяч евро каждый месяц
Сноубордистке с нарушением слуха нужна помощь
Как найти благотворителей для ДНР
Учиться на актрису не поздно никогда
Кресло для Агаты дешевле, чем пара ужинов в дорогом ресторане
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Протест школьников и студентов» глазами полиции — что им будет?

Дальнобойщики: Будем ночевать на Московском шоссе

В ДТП с маршрутками в Ленобласти пострадали пятеро

Сергей Михайличенко

На Восстания завершились задержания сторонников Навального

фото с сайта twitter.com

В Сибири и на Дальнем Востоке прошли антикоррупционные акции

Сергей Михайличенко

В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.