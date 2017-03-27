В России проходит первый День бездомного человека

Сегодня, 27 марта, в России впервые проводится День бездомного человека. Эту дату учредили петербургская «Ночлежка», движение «Друзья на улице», благотворительный фонд «Нужна помощь», портал «Такие дела» и телеканал «Дождь».

«По разным оценкам, в России от 1 до 4,5 миллиона бездомных. Даже если брать минимальную оценку – миллион, то это огромное количество людей. При этом их как бы не существует, мы предпочитаем их не замечать. Очень хочется верить, что День бездомного, который мы будем проводить ежегодно, напомнит, что от бездомности никто не застрахован. И что важно помогать тем, кто сейчас в беде», – говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».

«В календаре много разных особенных дат. Но одной, очень важной, почему-то нет: когда мы могли бы вместе вспомнить о тех, кого обычно предпочитают не замечать. Им не бывает тепло и комфортно даже летом. Их избегают и не хотят брать на работу. У них нет своего дома, но есть право на собственное достоинство, понимание и поддержку. Потому что бездомные люди – прежде всего люди», – в свою очередь говорит руководитель направления внешних коммуникаций благотворительного фонда «Нужна помощь» Кристина Покрытан.

День бездомного человека будет отмечаться ежегодно. В этом году, как рассказали организаторы, программа Дня бездомного человека выглядит так: в Петербурге «Ночлежку» посетит доктор Ксавье Эммануэлли, бывший министр Франции по социальным и гуманитарным вопросам, один из основателей организации «Врачи без границ», президент международной службы скорой помощи Samusocial International. В эфире канала «Дождь» появится серия роликов «Право на тепло» с известными людьми, читающими посмертные истории в память об ушедших бездомных. В различных изданиях сегодня появятся тематические материалы о бездомных людях. А одна из столичных сетей кафе передаст 1,5 тысячи пирожков и сэндвичей столовым, где бездомные могут пообедать.