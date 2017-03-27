Банк «Санкт-Петербург» направляет на выплату дивидендов 20% прибыли

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить на дивиденды 463,7 млн. рублей. Это эквивалентно 20% чистой прибыли за 2016 год. Само собрание должно состояться 18 мая 2017 года.

Дивиденды на 1 обыкновенную акцию составят 1,05 руб., а на 1 привилегированную – 0,11 руб.

«Банк в очередной раз подтверждает намерение выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям в размере не менее 20% от прибыли, что отражает устойчивую позицию Банка по капиталу и прогресс, которого мы достигли в развитии основных направлений бизнеса», – комментирует это решение председатель Правления Банка Александр Савельева.

Также на заседании Наблюдательного совета был предварительно утвержден годовой отчет Банка «Санкт-Петербург» за 2016 год и принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить на счет нераспределенной прибыли 1,8млрд рублей для дальнейшего развития бизнеса Банка.

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