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27.03.2017 14:35

Банк «Санкт-Петербург» направляет на выплату дивидендов 20% прибыли

Банк «Санкт-Петербург» направляет на выплату дивидендов 20% прибыли
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить на дивиденды 463,7 млн. рублей. Это  эквивалентно 20% чистой прибыли за 2016 год. Само собрание должно состояться 18 мая 2017 года.

Дивиденды на 1 обыкновенную акцию составят 1,05 руб., а на 1 привилегированную – 0,11 руб.

«Банк в очередной раз подтверждает намерение выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям в размере не менее 20% от прибыли, что отражает устойчивую позицию Банка по капиталу и прогресс, которого мы достигли в развитии основных направлений бизнеса», – комментирует это решение председатель Правления Банка Александр Савельева.

Также на заседании Наблюдательного совета был предварительно утвержден годовой отчет Банка «Санкт-Петербург» за 2016 год и принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить на счет нераспределенной прибыли 1,8млрд рублей для дальнейшего развития бизнеса Банка.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


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Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27.03.2017 14:35

Банк «Санкт-Петербург» направляет на выплату дивидендов 20% прибыли

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить на дивиденды 463,7 млн. рублей. Это эквивалентно 20% чистой прибыли за 2016 год. Само собрание должно состояться 18 мая 2017 года.
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27.03.2017 14:35
Банк «Санкт-Петербург» направляет на выплату дивидендов 20% прибыли
Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить на дивиденды 463,7 млн. рублей. Это эквивалентно 20% чистой прибыли за 2016 год. Само собрание должно состояться 18 мая 2017 года.
www.sberbank.ru
27.03.2017 12:24
Клиенты Северо-Западного банка подали более 20 тысяч онлайн заявок на потребительские кредиты
В январе и феврале 2017 года клиенты Северо-Западного банка подали более 20 тысяч заявок на потребительские кредиты через Сбербанк Онлайн. Общая сумма займов, выданных в режиме онлайн составила 2,8 млрд рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27.03.2017 12:21
Банк «Санкт-Петербург» усиливает Правление
Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» рассмотрел вопрос об изменении в составе Правления. В результате было принято решение об увеличении его состав до 12 человек.
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