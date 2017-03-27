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27.03.2017 12:36

ГК «РосСтройИнвест» представила проект ЖК «Суворов»

ГК «РосСтройИнвест» представила проект ЖК «Суворов»
Группа компаний «РосСтройИнвест»

Группа компаний «РосСтройИнвест» представляет проект нового жилого комплекса комфорт-класса на проспекте Маршала Блюхера, 12. Жилой комплекс получил название «Суворов». В продажу он поступит во 2-м квартале 2017 года.

Здание выполнено в духе архитектурных традиций Санкт-Петербурга. Композиция жилого комплекса выполнена в форме полузамкнутого каре, что позволяет создать уютный озелененный двор с организацией площадок отдыха и детских игровых площадок.

При разработке фасадов архитекторы использовали приемы, которые применялись в классической архитектуре. Две башни акцентируют угловые ризалиты здания, еще более подчеркивая классическую композицию. Здание имеет переменную этажность: 18-24 этажа. Всего в комплексе 568 квартир.

ГК «РосСтройИнвест», как и в других своих жилых комплексах, закладывает в проект целый ряд актуальных для рынка опций комфорта. Это – яркая выразительная архитектура, дизайнерская отделка входных групп, благоустроенный закрытый двор с площадками для детей и зонами отдыха для взрослых, разнообразная бытовая инфраструктура в коммерческих помещениях, балкон либо лоджия в каждой квартире, лифтовые системы ведущих европейских производителей, системы безопасности, включая видеонаблюдение и контроль доступа в помещения и на территорию.

ЖК «Суворов» расположен в сформировавшемся жилом районе с развитой социально-бытовой инфраструктурой в 5 минутах езды от метро «Лесная». В районе в шаговой доступности расположены магазины и предприятия сферы услуг, ТРК, кинотеатры, школы и детские сады, спорткомплексы и медицинские учреждения. Рядом расположены четыре больших парка – Пискаревский парк, парк Академика Сахарова, Пионерский парк, парк Лесотехнической Академии.

Группа Компаний «РосСтройИнвест»

 


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