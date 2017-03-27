"Метрострой" пообещал завершить проходку тоннеля к "Новокрестовской" в июле

Проходка тоннеля на участке "Новокрестовская" – "Приморская" Невско-Василеостровской линии метрополитена вышла на финишную прямую. Об этом 27 марта "Фонтанке" сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

"В ночь с 26 на 27 марта силами ОАО "Метрострой" установлено двухтысячное кольцо при строительстве двухпутного перегонного тоннеля", – уточнили в КРТИ и добавили, что работы по проходке тоннеля планируется завершить в конце июля текущего года. Параллельно в уже пройденном тоннеле на участке от стартового котлована в районе д.22 на Туристской улице до станции "Новокрестовская" в несколько этапов ведутся работы по обустройству путевого хозяйства: сооружается жесткое основание и перекрытие вентиляционного короба, производится укладка путевого бетона и рельсо-шпальной решетки.

Предполагалось, что "Новокрестовская" будет сдана в феврале 2018 года, но срок может сдвинуться до 30 апреля 2018 года.