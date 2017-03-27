«Аэрофлот» получил второй оливковый венок ATN

«Аэрофлот» второй год подряд получил одну из самых престижных в мире авиационных премий – Air Transport News Awards в категории «Выбор читателей». Церемония вручения наград состоялась 25 марта в Афинах.

Air Transport News – авторитетное аналитическое агентство по проблемам глобальной авиатранспортной отрасли. Основано в 2006 году и считается одним из самых надежных источников информации, которую использует топ-менеджмент многих авиакомпаний при принятии решений. В разные годы золотой оливковый венок ATN вручался ведущим мировым авиакомпаниям с 4-х и 5-тизвездным уровнем сервиса, таким как Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines.

«Выбор читателей» – эквивалент гран-при, самая почетная награда. Она присуждается компании, которая по итогам электронного голосования набрала голосов больше, чем любой другой из всех соискателей премии. В ходе голосования наряду с авиационными экспертами в качестве судей выступают сами потребители, которые на личном опыте могли убедиться в выдающемся качестве предлагаемого им продукта.

По итогам 2016 года пассажиропоток «Аэрофлота» вырос на 11%, до 29 млн человек. При этом, как уточняет пресс-служба перевозчика, растет международный транзитный трафик, все чаще пассажиры для стыковок выбирают базовый аэропорт Шереметьево.