Настойчивость обошлась петербургским коллекторам в 75 тысяч на четверых

В Петербурге сотрудники двух фирм по выбиванию долгов так рьяно пытались добиться выплат от должников, что в итоге заплатят сами. Суд оценил их упорство и приговорил к штрафам.

Как сообщает 27 марта Управление Федеральной службы судебных приставов по городу, больше всего телефонные разговоры любят в ООО «Константа», в котором четыре штрафа получили трое коллекторов. Два решения Красногвардейский районный суд вынес в отношении сотрудницы, которая за день сделала 29 звонков, ни один из которых самим должникам не предназначался. За это женщина заплатит в общей сложности 35 тысяч рублей. Из допустимого лимита также выбились двое её коллег, которых оштрафовали на 15 и 20 тысяч рублей.

Для коллекторов из ООО «Константа» это уже не первые штрафы, ранее их обязали выплатить 50 тысяч за неоднократные, в том числе ночные, звонки.

Ещё один коллектор из агентства «Филберт» также переусердствовал с телефонными разговорами. Четыре звонка за день, которые должник смог подтвердить выпиской от сотового оператора, суд оценил в пять тысяч рублей.

Напомним, по закону коллекторы не имеют права звонить больше одного раза в день и двух раз в неделю. Кроме того, звонки запрещены с 22 часов до 8 утра в будни и с 20 часов до 9 утра в выходные.

С начала года, когда закон вступил в силу, приставы возбудили 8 административных дел в отношении коллекторов, на рассмотрении осталось одно. С 1 января 2017 года на действия агентств по возврату просроченных задолженностей пожаловались 239 раз.