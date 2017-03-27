Клиенты Северо-Западного банка подали более 20 тысяч онлайн заявок на потребительские кредиты

В январе и феврале 2017 года клиенты Северо-Западного банка подали более 20 тысяч заявок на потребительские кредиты через Сбербанк Онлайн. Общая сумма займов, выданных в режиме онлайн составила 2,8 млрд рублей.

«Доля кредитов, выданных в январе и феврале текущего года по онлайн-заявкам, превысила 30% от общего объема потребительских кредитов Северо-Западного банка Сбербанка, – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Олег Тихомиров. – Современные сервисы Сбербанка направлены на улучшение качества обслуживания и значительно экономят время, поэтому все больше наших клиентов открывают для себя новые возможности интернет-банка Сбербанк Онлайн».

Напомним, что полноценный сервис от подачи онлайн заявки до выдачи потребительского кредита стал доступен клиентам Сбербанка в конце прошлого года. Воспользоваться этой услугой могут все клиенты банка, являющиеся пользователями интернет-банка Сбербанк Онлайн. Для зарплатных клиентов процедура подачи онлайн-заявки значительно упрощена.

Подать заявку на потребительский кредит можно в личном кабинете интернет-банка Сбербанк Онлайн в разделе «Кредиты». Также в личном кабинете можно заранее проверить наличие специального предложения по потребительскому кредиту.​

Подробнее с условиями потребительского кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.

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