Росатом и Курчатовский институт: Обеспечим изотопами российских и зарубежных пациентов

В Гатчине, в Петербургском институте ядерной физики, открыли циклотронный комплекс Ц-80. В его состав входит циклотрон, с помощью которого будут производить радиофармпрепараты для диагностики и лучевой протонной терапии для лечения онкологических заболеваний глаз и кожи.

Циклотрон Ц-80 создан по российскому проекту учеными национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Петербургский институт ядерной физики) и АО «НИИЭФА им Д.В. Ефремова» (предприятие Росатома). В Европе у него только один конкурент – Cyclone-70 фирмы IBA, и то – только по интенсивности выведенного пучка.

Новый комплекс Ц-80 открыли генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Глава НИИ отметил, что Росатом – крупнейший в мире производитель изотопов, но при этом у нас недостаточно радиофармпрепаратов. Теперь, благодаря созданию совместной компании в рамках проекта «Ядерная медицина», будет резко увеличено их производство для внутреннего применения и обеспечения нуждающихся высокотехнологичной медицинской помощью.

А генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заверил, что ресурс специализированной компании Rusatom Healthcare позволит оказывать своевременную помощь людям со сложными заболеваниями не только в России, но и за рубежом.

– Циклотрон изначально задумывался и проектировался как ускоритель для производства радиоизотопов и радиофармпрепаратов, а также для использования его в лучевой протонной терапии для лечения онкологических заболеваний глаз и кожи, – рассказал «Фонтанке» Евгений Иванов, заведующий ускорительным отделом Института ядерной физики. – Особенность его в том, что он генерирует пучки протонов с энергией в диапазоне 40 ÷ 80 МэВ и интенсивностью до 100 мкА, что дает возможность производить (в отличии от существующих коммерческих циклотронов с Е<30 МэВ) генераторные изотопы, которые можно доставлять в удаленные радиологические центры. Например, стронций-рубидиевый генератор: долгоживущий изотоп стронций-82 (период полураспада – порядка 26 дней) генерирует короткоживущий изотоп рубидий-82 (период полураспада – минуты), который используется в ПЭТ-диагностике. То есть, наработанный и выделенный изотоп стронций-82 может быть доставлен в отдаленные районы России для использования в течение 1-2 месяцев в ожидании новой поставки. Это значит, что медицинским учреждениям – радиологическим центрам не надо приобретать дорогие циклотроны, радиохимическую лабораторию. А только в Северо-Западном регионе, исходя из мировой практики, необходимо построить около 10 радиологических центров. Перспективный метод лечения онкологических заболеваний глаз и заболеваний кожи с применением протонного пучка в России сейчас вообще не применяется из-за отсутствия ускорителей с энергией протонного пучка в диапазоне 60 ÷ 75 МэВ. Такая возможность появится благодаря циклотронному комплексу Ц-80.

По словам Евгения Иванова, потребности в изотопной продукции в России сегодня превышают возможности ее получения в 300 раз. Программа «Ядерная медицина» изменит это соотношение. Следующий шаг в ее реализации – создание мишенных станций, радиохимической лаборатории и комплекса протонной терапии.