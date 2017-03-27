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27.03.2017 12:21

Банк «Санкт-Петербург» усиливает Правление

Банк «Санкт-Петербург» усиливает Правление
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» рассмотрел вопрос об изменении в составе Правления. В результате было принято решение об увеличении  его состав до 12 человек.

Так же на этом заседании утвердили кадровые изменения. Отвечавший за корпоративный бизнес Александр Конышков был выведен из состава правления. Одновременно с этим совет согласовал кандидатуры директора Дирекции по работе с персоналом Марины Даниловой, и вице-президента Оксаны Панченко, для избрания их в члены правления. Оксана Панченко так же назначается на должность заместителя председателя правления. Соответствующие ходатайства о согласовании будут направлены в Северо-Западное главное управление Центрального банка РФ.

Справка
Марина Данилова окончила экономический факультет Санкт-Петербургского Государственного университета и Высшую экономическую школу (СПбГУЭФ). Имеет степень МВА «Управление предприятием», диплом в области управления персоналом и психологии. Ранее она занимала должности: директора по персоналу Ford Motor Company (Россия), директора по работе с персоналом Philips Morris International, директора по работе с персоналом, члена Правления Балтинвестбанка и директор по персоналу член Правления холдинга, Группы компаний Транзас.

Оксана Панченко окончила Московский государственный педагогический университет, Московскую Международную Высшую Школу Бизнеса MIRBIS, в 2000-2002 гг. прошла курс обучения по программе МВА MIRBIS (совместно с London ex.Guildhall University). С 1997 по 2017 гг. – начальник отдела, начальник управления по работе с корпоративными клиентами, директор корпоративного блока, Член Правления Райффайзенбанк Россия.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27.03.2017 12:21
Банк «Санкт-Петербург» усиливает Правление
Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» рассмотрел вопрос об изменении в составе Правления. В результате было принято решение об увеличении его состав до 12 человек.
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