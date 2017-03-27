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27.03.2017 12:21

На теле бывшего тренера "Зенита" Владимира Казаченка найдены гематомы

Следственный комитет Петербурга начал проверку обстоятельств смерти бывшего футболиста и тренера «Зенита». На теле Владимира Казаченка при медицинском обследовании зафиксированы гематомы.

Как сообщает ГСУ СК по Петербургу сегодня, 27 марта, Казаченок был доставлен в кардиологический центр имени Алмазова после жалоб на плохое самочувствие.

«После реанимационных процедур бывший футболист скончался. По данному факту проводится проверка», – уточняет пресс-служба ведомства.

По данным «Фонтанки», после госпитализации в приемный покой центра Алмазова Казаченок был осмотрен. Медики обнаружили и зафиксировали в своих документах гематомы различных частей тела, отметив при этом, что повреждения имеют признаки давности. Происхождение не установлено, однако, по информации «Фонтанки», в следствии почти исключили криминальный характер их появления.

Владимиру Казаченку было 64 года. В составе «Зенита» он сыграл 219 матчей, забил 78 голов. Бронзовый призер чемпионата страны 1980 года. С 2014 года Казаченок возглавлял учебно-тренировочный центр академии «Зенита».


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