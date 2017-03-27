СК возбудил дело против ряда военных Украины за обстрелы в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении нескольких украинских военнослужащих о применении запрещенных средств и методов ведения войны, передает 24 марта РИА Новости со ссылкой на и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК России Светлану Петренко.

«Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России установлен еще ряд украинских военнослужащих, совершивших особо тяжкие преступления в отношении гражданского населения. В связи с тем, что в действиях указанных лиц усматриваются признаки жестокого обращения с гражданским населением, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России, в отношении них возбуждено уголовное дело», — рассказала Петренко.

По ее словам, с августа по декабрь 2015 года командир роты «Карпатская Сечь» 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины младший лейтенант Олег Куцин совместно с командиром 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины полковником Владиславом Клочковым и иными лицами, выполняя заведомо преступные приказы, осуществили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры.

Также следователи установили причастность к аналогичному преступлению командира полка специального назначения «Днепр-1» МВД Украины полковника Вячеслава Печененко. По версии СК, 14 августа 2015 года он, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих руководителей, вместе с другими военнослужащими осуществил прицельный артиллерийский обстрел города Донецка.

Петренко добавила, что в результате вышеуказанных обстрелов частично и полностью были разрушены более 20 жилых домов в различных районах города Донецка и ранен мирный житель.