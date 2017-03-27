Волгоградский студент попал под уголовное дело после антикоррупционного митинга

В Волгограде на студента возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому на акции «Он нам не Димон», сообщает ТАСС 27 марта.

По данным регионального МВД, дело возбуждено в отношении студента пятого курса педагогического университета.

Ранее «ОВД-Инфо» сообщало, что во время столкновений на антикоррупционном митинге в Волгограде 26 марта молодой человек по имени Максим Бальдинов ударил полицейского ногой, его задержали. Как рассказал координатор предвыборной кампании Навального в городе Алексей Волков, на Бальдинова оказывали давление, чтобы выбить показания.

Всего в протестной акции в Волгограде, по данным полиции, участвовали 250 человек. В итоге задержали 28 участников, из них восемь студентов и шестеро школьников. В МВД отмечали, что 12 задержанным уже выписали штрафы.

Накануне Следственный комитет завел уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского во время митинга в Москве. По данным следствия, неизвестные несколько раз ударили 33-летнего пострадавшего по голове «неустановленным предметом». Им грозит от двенадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.