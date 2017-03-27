Дальнобойщики Петербурга начинают акцию протеста против "Платона"

Дальнобойщики Петербурга присоединились к всероссийской акции против системы "Платон", которая начинается 27 марта. В Санкт-Петербурге водители грузовиков сегодня планируют встать колонной на Московском шоссе в сторону Шушар.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", в данный момент на Московском шоссе (с обеих сторон) уже находятся более 50 большегрузных и легковых машин, которые пока припаркованы на обочине и не затрудняют автопоток. Там же, на Московском шоссе, организаторы акции организовали пункт сбора, возле которого толпятся водители. За происходящим наблюдают около 10 сотрудников ГИБДД. Участники акции приготовили плакаты с призывом "Нет "Платону".

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Как сообщил "Фонтанке" лидер петербургского Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин, водители начали подъезжать к Московскому шоссе еще ночью. Он пока не готов оценить, сколько дальнобойщиков примут участие в стачке, которая официально стартует 27 марта в 12 часов дня.

Сам Андрей Бажутин сегодня утром узнал, что его лишили водительских прав. "Никаких квитанций о нарушении ПДД мне не поступало, повестка в суд мне не приходила. Тем не менее сегодня утром меня остановил наряд, и так я выяснил, что меня по решению суда на полтора года лишили прав за нарушение правил дорожного движения", – говорит Бажутин.