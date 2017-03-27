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27.03.2017 11:42

ПИК выкупит большинство ценных бумаг с Лондонской биржи

Группа компаний «ПИК» выкупит 62,6% глобальных депозитарных расписок, торгующихся на Лондонской бирже, говорится в сообщении девелопера. Всего компания заплатит $ 255 млн, или $ 5,1, за GDR. Это на 13% больше средневзвешенной цены расписки за предыдущие три месяца и на 3% выше цены закрытия торгов на Лондонской бирже 10 марта.

Выкуп проходит в рамках готовящегося делистинга, запланированного на 15 июня 2017 года. О своих намерениях консолидировать торги на Московской бирже компания заявила 13 марта 2017 года. В своем сообщении ПИК отмечал, что объемы торгов на Лондонской фондовой бирже были стабильно низкими. При этом цена между глобальными депозитарными расписками на Лондонской бирже и обыкновенными акциями компании на Московской бирже существенно различалась. На фоне того, что подавляющее большинство акций компании, принадлежащих ее инвесторам, торгуются именно на Московской бирже, в ПИК посчитали неоправданным нести дополнительные расходы на поддержание листинга в Лондоне.

Держатели оставшихся 37,4% GDR компании могут выбрать в дальнейшем один из трех вариантов. Им предлагается оставить за собой право владения расписками, что позволит сохранить право голоса и право на получение дивидендов по акциям, представленным GDR. Также они могут продать GDR, но уже на внебиржевом рынке, либо конвертировать свои бумаги в обыкновенные акции, торгующиеся на Московской бирже.

После объявления делистинга 13 марта ценные бумаги ГК «ПИК» подорожали на Лондонской бирже до $ 5,05 по сравнению с $ 4,9 на закрытии торгов в предыдущую пятницу, 10 марта. На Московской бирже бумаги выросли в цене на 5,3 руб., до 301,5 руб. за штуку. Однако затем котировки компании вновь снизились. К вечеру пятницы, 24 марта, бумаги ГК «ПИК» в Лондоне торговались по цене $ 4,8 за акцию. На Московской бирже по состоянию на 10:45 за акцию предлагали 277,5 руб.

ГК «ПИК» провела IPO в Лондоне 10 лет назад. В 2007 году компания привлекла $ 1,93 млрд, разместив 77,2 млн акций, включая 50,1 млн GDR. На тот момент это составляло 15,6% от уставного капитала компании. На Московской бирже акции девелопера торгуются с июня 2013 года, когда компания разместила 167,2 млн акций, сумев привлечь 10,45 млрд руб., или $ 330 млн по тогдашнему курсу.

После покупки группы «Мортон» осенью 2016 года ГК «ПИК» стала крупнейшим застройщиком жилья в России. К концу 2017 года компания намерена довести объем своих производственных мощностей до 1,5 млн кв. м панельного жилья. При этом президент ПИК Сергей Гордеев заявлял, что цель сделки — «создание лидера рынка с оборотом 180 млрд руб.».

Источник: РБК


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